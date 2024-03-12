中國Sim卡格價2024｜近來不少人北上吃喝玩樂，都會考慮在國內上台出電話卡，方便銀行開戶或申請不同國內服務。最近中國國內三大電訊商，包括中國移動、中國聯通及中國電信，不約而同地推出一些專門為港澳用家的電話月費plan，最平每月19元便可以50GB流量，相當抵用。究竟2024年各電訊商的sim卡價格如何？



最近記者北上羅湖口岸，四出觀察及查詢三大中國電訊商最新出sim卡價格，包括中國移動、中國聯通及中國電信，發現與去年時最熱門的計劃有很大的不同。上年33元100GB已經非常抵用，今年有一些專門為港澳遊客而設更抵玩的選擇，對於每個月北上幾次遊玩的港人非常貼心。亦都有一些電訊商提供最便宜每月$5元的「養號」計畫，究竟如何呢？

中國移動月費最便宜$19起

1. 中國移動

中國移動今次推出的台費計劃為每月$19，包45GB數據流量+100分鐘通話。不過當中有不少細節限制，首先這個月費原價是$69，需要首充$200，然後出卡後12個月每月會減免$50優惠，這亦即是官方指的$19月費。而45GB流量當中，15GB是沒有使用限制，而餘下的30GB就只限阿里系、百度系、抖音系、網易系、騰訊系、vivo、快手、芒果tv、新浪微博等指定app，雖然都已經包了大部份國內熱門apps，但如果大家利用「自己方法」上FB或YouTube就不在此30GB流量內。另外，官方指這個plan於12個月後便會恢復$69（沒有減50元優惠），因此大家用了一年後要留意是否停卡。對於用於申請長遠的銀行等服務，或許這卡沒那麼彈性方便。

不過有不少細節要留意

2. 中國聯通

中國聯通最新的月費計畫與中國移動差不多，同樣說是每月$19，包50GB流量+100分鐘通話，要先預存$300，可用盡內$300元儲值額，然後每月台費$19包20GB是沒有使用限制，而餘下的30GB就只限指定app，夠連續使用15個月。或選擇存入300元後，半年後轉為8元的「保號」plan，當中包30分鐘通話及200MB數據，用作單單留電話號碼作收sms或申請不同服務使用就非常抵玩。（夠連續用29個月）

中國聯通最便宜亦都是每月$19

3. 中國電信

中國電信雖然沒有如中國移動或中國聯通般如$19便宜月費，但有極便宜的「保號」plan，而且轉保號只需等一個月，亦都是不錯的選擇。只需要存入$130，賬戶內便有$110使用額。每月$29包50GB流量，當第二個月時便可以選擇轉$5的保號plan，包200MB流量，可連續用15個月後才再增值。同樣在香港澳門都可以收到國內的SMS。

總結



中國移動及中國聯通都是限時的$19元月費，流量上雙方都有一點限制，但對於香港人一個月才北上幾次而言，20GB流量一個月或許都十分夠用。如果主要用作申請不同的服務，就中國電信的5元保號plan就最為抵用。

不同口岸的分店或許有一些不同，今次記者以最多香港人過閞的羅湖口岸作參考。

以上格價是以2024年3月初羅湖口岸三家電訊商作參考，因為這些plan主要以港澳旅客作招來，或許在其他地方的分店月費計劃或許有所出入，大家以上格價作參考。