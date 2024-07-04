Visit Japan Web／JTTP｜不論淡、旺季，去日本的旅遊人數都非常誇張，加上日圓匯率下跌，更沒有理由不馬上出發去東京、大阪、北海道。可是，有不少網民反映，在東京成田機場入境要排足足 3 小時才能完成入境審查以及海關申報過關，讓本來就緊迫的旅遊時間，浪費不少在入境上。其實，日本政府推出了一個名為「Trusted Traveler Program (TTP)」的計劃，可以讓常去日本旅遊、公幹人士快速入境。



東京成日機場排隊入境要足足3個鐘！

JTTP 計劃

JTTP 專門為經常入境日本的旅客而設，不論是觀光、出差、探親，只要符合申請要求，就可以成為「Trusted Traveler」，使用快速通道入境東京、名古屋、關西。

JTTP（D類）申請要求、文件

1）持有VISA、Mastercard、American Express、DinersClub、Discover、JCB、UnionPay，其中一個國際品牌授權白金級或以上等級的信用卡（不接受公司卡）



2）12個月內入境日本2次或以上



3）沒有被拒入境或驅逐出境紀錄



4）最近6個月內拍攝的清晰正面照片



5）護照、身分證影印本



申請步驟

如符合以上申請要求，可以進入「日本出入國在留管理廳」官網，點擊申請「User ID」，輸入個人資料，如姓名、出生日期、Email｝國籍等。之後會收到官方的電郵通知，修改新的登入密碼，再填寫基本資料後上傳照片和回答問題，即完成申請。

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完成以上步驟後，收到書面審查通過通知即可在下次入境日本時，帶齊所需資料：白金級或以上等級的信用卡、書面審查通過資料紙本、收入印紙2200日圓，到二次審查的受理中心完成申請。JTTP 有效期為 3 年，可在 4 個日本主要機場快速入境。

Visit Japan Web

Visit Japan Web 把入境審查和海關申報兩個 QR Code 統一後，只需要在出發去日本前，先在 Visit Japan Web 「入境審查以及海關申報」登記好出入日本的資料､航班號、海關申報，即可用一個二維碼完成入境審查和海關申報。

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