Tabelog推中文版｜中英韓日文預約日本餐廳座位｜日本餐廳評分預約平台Tabelog推中文版！可以中英韓日文預訂座位｜不少人到日本旅行時都會以Tabelog搜尋心水的餐廳，不過礙於網頁只有日文版，所以導致許多人都無法在網頁內訂座，不過近日Tabelog就推出了四種語言的版面，方便不同國藉的人士去選擇及預訂餐廳。



支援4種語言｜輕鬆預約日本食店

不少人趁假期都會到日本旅行散心，出發前當然要做定功課，查定有甚麼美食及交通路線啦！近日日本餐廳評分預約平台Tabelog推出了多個語言的界面，包括中文版、英文版、韓文版，加上原來的日文版，一共支援4種語言，以後可以更方便地預約餐廳。

Tabelog推出4國語言界面

Tabelog app版要日本Apple ID下載｜網頁版更方便

食べログ Tabelog是日本最大的餐廳評論平台，可以用來尋找附近的餐廳，並查看其他用戶的評論和評分。除了提供詳細餐廳信息，例如菜單、價格範圍、位置和營業時間之外。亦可透過app預訂餐廳，不過食べログ Tabelog目前只能在日本App Store下載，如果沒有日本Apple ID的用家，使用網頁版會更方便。

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