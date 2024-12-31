政府牙科街症服務網上登記系統　止痛﹑脫牙　每日登記抽籤教學

牙痛的苦相信很多人都嘗試，最辛苦的是牙痛還不能及時找到牙醫去處理，特別是希望在公立牙科診所求診的病人。以往想在牙科診所睇醫生，都要晨早到診所前排隊拎籌，非常不便。香港衞生署今日起正式推出牙科街症網上登記系統，可以在網上抽籤預約名額，無需在日曬雨淋排隊。



香港衞生署推出的牙科街症網上登記系統，提供的緊急服務包括止痛或脫牙（不包括箍牙前的脫牙），因此不適用於補牙、洗牙、鑲牙、拆除牙橋等服務。每日的上午6時至11時30分，都可以在牙科街症網上登記系統進行登記，該日的抽籤結果會在下午12時30分更新。市民也可以在上午8時30分至11時30分，前往任何一間提供牙科街症服務的診所，由職員協助完成登記。

應診者要求

1. 應診者必須出示有效身份證明文件。

2. 18歲以下人士須家長或監護人陪同。

3. 為符合資格人士提供的牙科街症服務為免費；如非符合資格人士，診症費用為港幣$1,190元。



預約名額

牙科街症服務的預約名額會先以抽籤方式發放，想抽籤就要在指定時間於官網上完成登記，成功獲發預約名額的話，會在抽籤結果公佈後獲發短訊通知；若抽籤後尚有餘額，公眾人士可在指定時間以電話登記預約名額。