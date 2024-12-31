iPhone SE4將備自研A18晶片加持　更有望低於此價發售：具競爭力

據韓國爆料人yeux1122在Naver Blog發布的消息，新款iPhone SE4的起售價有望低於500美元（約3880港元）或7.8萬日元（約3870港元）。



這一價格較低的原因是該機將搭載蘋果自研晶片。相比上一代iPhone SE於2022年推出時的429美元起售，此次降價幅度較大。

網上已流傳出iPhone SE4的售價。（中關村在線提供）

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本月早些時候有報道稱，新款iPhone SE4將配備與iPhone 16相同的A18晶片組，並採用6.06英寸60Hz OLED屏幕。相機配置方面，該機的主攝像頭和前置攝像頭與iPhone 16相同，均為4800萬像素後置「Fusion」鏡頭和1200萬像素TrueDepth前置攝像頭，但缺少超廣角鏡頭。

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此外，彭博社記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）在Power On時事通訊中透露稱，蘋果公司首款自主研發的調制解調器晶片將於明年發布的新款iPhone SE4首次亮相，並後續應用於部分iPad產品線中。儘管其性能不及高通，但古爾曼提到蘋果自研方案的最大優勢在於降低對高通的依賴，從而節約授權費用。

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