回鄉證網上續期預約申請2025｜快證預約步驟＋相片要求+費用一覽
回鄉證網上續期預約申請2025｜近來不少人喜歡北上消費，不過很多人沒有留意回鄉證可能快將過期，其實續期、申請的方式已與過往有很大不同，只接受上網預約及登記（不設walk-in）。記者實試整個更換過程，更為大家分享續期懶人包。
回鄉證網上續期預約申請2025方法，現時申領、續領回鄉證，只接受網上預約、登記，不會再在現場排隊派籌，所以需要及早前往香港中旅網站預約登記（前往）。
回鄉證網上登記預約步驟如下：
1. 先上中旅證件網站預約預約
2. 選擇「到期換發」、「遺失補發」、「更改補發」」、「損毀補發」、「首次首請」等選項，然後點按「下一步」。
3. 今次記者選擇「到期換發」，然後在下一頁中輸入原來回鄉證及個人資料。
4. 接下來選擇5個可換領的地點及時間。
5. 登記成功後，便可以看到登記的資料，記得準時到達預約地點。
回鄉證證件相要求
網上預約完畢，便記得準時於預約日期及時間前往中心繼續申領。另外，在前往續證前，記得準備好證件相，而且相片有一定嚴格規範，包括紙質及數碼相片，紙質相片與數碼相片必須為同一影像的相片。而數碼相片必須通過符合國際民航組織DOC9303 文件要求的相片檢測系統對相片尺寸及質量作檢測，檢測合格才可接受辦理。（坊間大部份拍攝證件相的店鋪都可代勞，亦可直接使用證件服務中心大堂內的快相服務。）
回鄉證自助受理終端步驟
到了預約當日，直接前往換領中心的自助受理終端便可以繼續接下來的步驟。
1. 預約時間來到指定地點後，不需要取籌直接前往「自助受理終端機」。
2. 直接將舊回鄉證放在機上掃瞄。
3. 然後再掃瞄香港身份證。
4. 接下來掃瞄相片上的條碼。
5. 在拍攝證件相時一定要說明是需要回鄉證格式，便會有一張條碼紙給予申請者，直接掃瞄便可。
6. 在屏幕上簽名。
7. 選擇普通證（390元），還是加急快證（670元）。
8. 核對資料沒有錯後，便可以繼續。
9. 取得籌號後，在大堂等待到櫃位交相片給職員便可完成。同時可以選擇親身回來取證，或加50元選擇郵寄（要預多幾日時間），同時會即場將舊證剪角廢棄。
申領《港澳居民來往內地通行證》(回鄉證) 步驟
申請人需提前登錄香港中旅網站 http://visa.ctshk.com網上填寫申請表後選擇辦理地點及時間完成預約手續，然後依約前往辦理，而各中心不提供即日現場籌號。香港01為你詳情列明手續步驟及相關圖片，即看。
《港澳居民來往內地通行證》(回鄉證) 類型
港澳居民來往內地通行證（回鄉證）分為有效期10年和有效期5年兩種。有效期10年的回鄉證發給已滿18周歲的申請人使用；有效期5年的回鄉證發給未滿18周歲的申請人使用。
續領《港澳居民來往內地通行證》(回鄉證) 所需文件、材料
－近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。
－具有中文姓名的香港永久性居民身份證或香港居民身份證
－目前持用的《港澳居民來往內地通行證》（舊回鄉證）
－18歲以下的申請人須同時提交申請人與合法監護人的關係證明文件及合法監護人的身份證明文件
－外國旅行證件（如有）
－香港特區護照
續領《港澳居民來往內地通行證》(回鄉證) 所需時間
普通件預定為12個工作日， 加急件預定為5個工作日。（工作日不含星期六、星期日、香港公眾假期及郵政速遞時間）
續領《港澳居民來往內地通行證》(回鄉證) 收費
首次申領、換領證件：390元（成人）、260元（小童）、670元（成人／加急）、540元（小童／加急）
遺失/補發、損壞補發：590元（成人）、430元（小童）、870元（成人／加急）、710元（小童／加急）
選擇本地郵政速遞服務領取證件的，加收50元