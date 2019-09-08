【陳奕迅演唱會2019】Urbtix城市電腦售票公售！網上搶飛心得攻略

千喚萬喚，歌神「陳奕迅Eason」即將在年尾紅館連開「Fear and Dreams」20場跨年演唱會，想信不少歌迷都很想搶購門券，但如果沒有於早前信用卡優先購買的話，就餘下今周（9月10日早上）於Urbtix電腦城市售票網「公開售賣」的最後搶飛機會了。

Eason陳奕迅演唱會由2019年12月9日至2020年1月1日紅館舉行（合共20場），早前已有信用卡作優先預購，可是數量不算多，很多歌迷仍然難以搶得到。公售正式於9月10日早上開始，根據官方指出，20場演唱會只得5.8萬張門券公售，比起之前的Sammi以及Joey更少，相信亦都會是一票難求。

幸而電腦城市售票網Urbtix已算是香港較穩定的購票系統（按此前往），如果大家準備充足，以及肯花半日時間去搶，仍有很大的機會搶到門券。記者之前無論Sammi、劉德華、黃子華、Joey等演唱會，都能成功購票，毋須捱炒價，因此今次為大家分享心得，好讓大家早有準備、提高搶購Eason門券成功率。

早前於Urbtix購買的「戰績」（按下圖放大）

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1. 同時準備電腦及手機

要成功搶入Urbtix，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重覆開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「Eason門券」的頁面，或進入「沒有」Eason門券的頁面，只需要按左邊進入頁面，便會自動3秒refresh一次，不要按「F5」自動reload（因為按F5只會不斷reload繁忙頁）。此時只需要同時開已安裝的broswer，它們便會自動refresh，都算方便。另外，建議有手機、ipad平板的都打開「Urbtix App」或網頁，一同load入Urbtix網站，增加多幾個機會都好。

除了用電腦外，亦建議同時用手機、平板電腦同時搶飛。（林勇攝）

2. 提早5分鐘入網

開售當日，雖然準時10時才會開賣，可是大家最好早5分鐘左右開始入網，因為那時已經非常繁忙。而且如果「好好彩」早了進入，仍然還有15分鐘可以購買（超過15分鐘便會被踢走，所以太早入亦不好）。

進入Urbtix網頁時，系統會讓買家選擇「分流」，按左邊進入「eason」購買頁（會自動reload）。（網上截圖／以其他演唱會作示範）

3. 熟知購買步驟，選擇合適的付款方法

雖然成功進入系統後，買家有15分鐘時間「慢慢」購買，可是有時系統繁忙太慢時，撳多幾個選項，隨時load到最後買唔到就一殼眼淚。知己知彼，熟知購買步驟，可以節省購買時間。另外，最後大家付款之時，可以選擇「Visa」、「Master」、「AE」及「銀聯」付款，記者就偏好使用AE卡埋單，因為大都不需要「SMS驗證」便可以購買成功，比起其他信用卡要等手機收SMS，輸入編碼後再loading才可以購入，更快成功購入。

下文以購買「林海峰是但噏」作示範。

網頁購買步驟（按下圖放大解說）

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手機App購買步驟（按下圖放大解說）

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Urbtix電腦城市售票網連結（按此前往）