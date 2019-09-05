【陳奕迅演唱會】加場陪樂迷過新年　預料不會出席叱咤

陳奕迅早前宣布今年12月將於紅館舉行《Fear And Dreams演唱會》，相隔六年再開紅館演唱會，消息一出樂迷已陷入瘋狂狀態，優先訂票全數秒殺。而Eason昨日再有好消息帶給樂迷，演唱會將加開5場，連同之前宣布了的場次，一共20場，尾場更是2020年1月1號元旦日的晚上，陪伴樂迷迎接新一年的來臨。同時亦可預料，由於每年樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》大多於1月1號元旦日晚上舉行，故此今年Eason將再度缺席頒獎禮。

六年沒開紅館，今年Eason將舉行20場演出。 (網絡圖片)

據現時消息，Eason將於2019年12月9至12、14至17、19至22、24至27日及12月29至2020年1月1日開騷，一共20場演出，公開發售時將有58,000張門票予樂迷購買。今次演唱會並不設任何售票處售票，所有門票將於9月10日早上10時正式於城市電腦售票網公開發售，或致電2111 5999也可。成功訂取門票的樂迷，需於演出場次前14天內至演出當天領取。

注意：

票價分為$480/ $680/ $980

每人每次限購最多4張門票。

售票首天購買此節目的門票時，當使用同一信用卡的累計購票數量在任何一次交易中已達上述的每次購票上限，該信用卡於當天即不能再用於購買此節目任何場次的門票。