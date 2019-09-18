香港快運 Reward-U 換 Asia Miles 教學　今年內兌換當現金買機票

實用教學
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國泰航空收購HK Express（香港快運）後，積分系統也統一起來，HK Express 的 Reward-U 先前已公布會取消，會員可以把積分以 8:1 轉換成 Asiamiles（亞洲萬里通）。今日（18 號）也終於開放會員進行兌換手續，讓筆者逐步教大家兌換方法。

8 Reward-U 積分換 1 里數

先前乘坐 UO 航班即可以儲 Reward-U 積分，對於熱愛日本的港人而言，應該都儲下了不少積分。而 8 月 20 日起，大家已經不能再儲 Reward-U，不過可以把舊有的積分以 8:1 兌換成 Asiamiles。而 Reward-U 將會在 2019 年 12 月 31 日完全取消，所以大家要把握時間，清掉所有的積分，免得多年來儲落的被沒收。

HK Express 加入了 Asia Miles，不過乘搭不能儲里數（Asia Miles官方網頁）

（點圖放大）逐步教你兌換 Asiamiles：

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用 Asia Miles 換電子現金券

相反，現時 Asia Miles 的合作航空公司也加入了 HK Express，雖然乘搭 HK Express 不能儲里數，但大家可以用里數兌換 HK Express 電子券當現金消費。電子券有 $200/$500/$1000/$1500，大家就多了一個使用里數的選擇，如石垣島、宮古島等以往難以換到的機票，現在可以透過 HK Express 用里數兌換。

Asia Miles 兌換 UO 電子券（Asia Miles官方網頁）

大家可能有疑問，Reward-U 現在用來換 UO 機票好，還是換里數好呢？筆者認為，無論你是否已計劃行程，先把 Reward-U 換成里數是最好的選擇。可用廉航的分數轉換 Asia Miles，本來就是比較著數的事，而 8:1 算是合理的轉換比例。除非你必定會乘搭 UO，那你就可以計算換機票會否比換里數划算。同時，換成里數後就可以更靈活兌換其他航空公司的機票，所以有 Reward-U 的大家記得 2019 年內完成兌換。

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