【天氣之子影評】向張愛玲致敬？新海誠眼中的日本版《傾城之戀》

【天氣之子影評】張愛玲在《傾城之戀》透過香港的陷落，造就了白流蘇與范柳原的愛情，世界不再美好，但沒關係，只要有妳，我的世界就會美好。無法保護一個沒有妳的世界。

新海誠過於迷戀於愛情本質的悲劇宿命，我始終覺得多年以來實踐最好的是《秒速五公分》（港譯：秒速五厘米），《言葉之庭》就已是重複，只是《你的名字》變得更浩瀚，卻也變得有些樂觀，阻止彗星的殞落，拯救日本，也能拯救愛情。《天氣之子》讓那個萬事純美的新海誠進入一種社會主義的思考，男主角帆高（醍醐虎汰朗聲演）逃家，雖然始終未說明原因，但從臉上的傷口看得出來被家暴，也能看得出他對須賀圭介（小栗旬聲演）的依賴，女主角陽菜（森七菜聲演）則是父母雙亡的孤兒，帶著弟弟四處搬家，即便新海誠筆下的東京照樣詩意，卻始終帶有一種疏離感。

張愛玲在《傾城之戀》透過香港的陷落，造就了白流蘇與范柳原的愛情。（《傾城之戀》劇照）

+ 6 + 5 + 4

須賀圭介由小栗旬聲演。（《天氣之子》劇照）

若將《明天之後》（The Day After Tomorrow）、《絕世天劫》（Armageddon）拍成純愛片，大抵莫過於如此，《天氣之子》出現所謂的「晴女」，能夠短暫招喚藍天，陽光的溫暖眷顧像是他們短暫的慰藉，什麼都好，只要不下雨，我們就可以到處走走。新海誠曾在電影開拍前大幅修改，讓該片最後在日本沒有任何試片，《天氣之子》也不若《你的名字》的普遍好評，變得評價兩極，不難理解原因為何，電影刻意加入一些很重的元素，家暴、失學的離家少年、情色產業竄流以及槍枝氾濫，但又變得舉重若輕，不多解釋什麼，一切又回到了美好結局。

若將《明天之後》拍成純愛片，大概就會變成《天氣之子》。（《明天之後》劇照）

+ 3 + 2

新海誠曾在電影開拍前大幅修改，讓該片最後在日本沒有任何試片，《天氣之子》也不若《你的名字》的普遍好評，變得評價兩極，不難理解原因為何，電影刻意加入一些很重的元素，家暴、失學的離家少年、情色產業竄流以及槍枝氾濫，但又變得舉重若輕，不多解釋什麼，一切又回到了美好結局。

《天氣之子》的社會化題材終究不是新海誠所擅長，他會拍的就是精緻化的特效場面，美不勝收一如戴上濾鏡的東京，男孩女孩緊緊握著彼此的手呼喊愛情，不必此生與之偕老，只求時光靜止，妳與我相互凝視。奔跑、鐵軌、鳥居、眼淚以及天空，新海誠電影裡面該有的元素一應俱全。

新海誠會拍的就是精緻化的特效場面。（《天氣之子》劇照）

+ 5 + 4 + 3

不過《天氣之子》的視角這麼複雜，誠懇的依舊只有純愛，然則這早就是新海誠駕輕就熟的事，仔細想想帆高的性格比較起從前《你的名字》立花瀧、《言葉之庭》秋月孝雄、《秒速五公分》遠野貴樹變得更為中二幼稚，但仔細想想他也不過是個不懂世事的16歲少年，在這麼廣大的東京裡面，好不容易有自己渴望的事物，然則這樣的幼稚，好像也是青少年創作題材始終令人喜愛的原因。

女主角陽菜的「晴女」，她能改變天氣，卻沒幫助到媽媽，對自己極度沒自信，連年紀都是偽造的，也只是想要照顧弟弟，她的脆弱也造就了她的美好。

「晴女」陽菜由森七菜聲演。（《天氣之子》劇照）

《天氣之子》的故事單薄，耐人尋味的倒是最後的結局，救回陽菜之後，東京下了三年的大雨，終究淹沒在水裡面，須賀對著帆高說：「世界在你們之前本來就失控的。」立花老奶奶則說：「東京在很久以前就是一片海，現在只是變成原本的樣子。」不用去怪罪誰，天氣的失控，原本就是人類應當自己承受。

不過帆高卻在相隔3年再次見到陽菜時，在心底不停吶喊「是我們決定讓這個世界變成這樣的」，沒有錯的，因為我不停奔跑，在彼此的心裡不斷流浪，就是因為迎接此時此刻的到來，雨水滑落妳的衣角緩緩散溢，終於盼得了回眸的那個瞬間。我所想念的伊人，除了改變這個世界之外，還有一個秘密，我現在就要跟妳說了。雖然這個祕密妳早就知道了。

P.S.新海誠對於白皙長腿、胸部的執迷還是充斥在整部電影裡面，看似情色卻不淫穢，反而有種青春躁動的美好，拍了這麼多部動畫電影還是不讓人反感，這也算是厲害了。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】