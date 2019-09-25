【搶飛攻略】周杰倫《嘉年華》演唱會香港站　優先購票技巧心得

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【周杰倫《嘉年華》演唱會香港站搶飛攻略】2019年12月一連4日的周杰倫《嘉年華》演唱會，即將某信用卡優先公售，因為今次並非傳統一般售票方法，因此想成功購票，就要早一點做定功課。

去年才在香港舉行周杰倫「地表最強」世界巡迴演唱會，就算連開十場都未能滿足香港fans們，一票難求。今次周杰倫《嘉年華》巡迴演唱會香港站將於9月26日（四）開賣，因為今次與一般演唱會的售賣方式不同，如果不熟悉流程或一些注意地方，隨時又撲個空。

上次周董《地表最強2》演唱會同樣是一票難求（HK01資料圖片）

今次優先售並非一般Urbtix或Cityline等人所共知的購票系統，而是由專門售賣旅遊有關產品的Klook app內購買，而購買方法亦都有別一般搶飛，而是利用「排隊」方式。聽落很「公道」，但最好了解一些重要注意地方，提升搶購機會。

必要知道購步驟（點下圖放大解說）

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想成功搶飛？記緊以下6項重點（點下圖放大解說）

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早前張敬軒於Popcon優先售票，同樣想以「排隊」的方式去賣，可是其「豆腐」般的伺服器，一開始便已經被大量人流購買server宣布死亡，很多人如何排都買不到。

不過，估計今次Klook相對可能會好一點，因為去年Klook已試過賣周杰倫澳門巡迴演唱會，如準備充足的買家都能成功購得。

雖然今次周杰倫演唱會的場次少了，但由只可容納約1萬人的紅館轉至更大、可容納近2萬人的迪士尼，相信每場門券更多，機率亦較高。當然最後能否搶購成功，運氣都佔很大的因素，祝願大家都能成功購入周董門券吧。

五月天年初同樣於迪士尼舉行演唱會，同樣座無虛席。（五月天＠FB）

周杰倫《嘉年華》演唱會香港站資料

演唱會日期：2019年12月07、08日及14、15日
場地：香港迪士尼樂園 幻想道露天場地
票種：$580、$880、$1080、$1380、$1380（無障礙座位）

*優先售只限Citibank Visa／Master信用卡購買
*每張券收取38蚊手續費／本地郵遞免費／澳門及中國內地郵寄收費為30蚊／海外地區郵寄收費為100蚊

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