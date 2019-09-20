iPhone 11上手評測！平價高質、新色機身吸引、雙鏡頭非常夠用

【Apple iPhone 11 上手試】最新iPhone 11及Pro Max系列早已入手，今代iPhone 11價錢非常吸引，但跟Pro Max比較的話，拍攝質素、效能等又會否差很遠呢？今次我們再由開箱、拍攝、性能多方面評測，好讓大家參考。
1. iPhone 11：新機開箱
Apple iPhone 11包裝跟以往的差不多，這部粉紫色的機身，配以iconic的白色盒，不難辨認。打開盒後，便可以看到雙鏡頭的機背。以鋁金屬打造的邊框，配以強化玻璃的機背，設計與上代iPhone XR幾乎一樣。與iPhone 11 Pro Max最大的不同，同樣對應快充的iPhone 11跟機只送基本的充電器及Lightning線，有點可惜。
iPhone 11 Pro Max上手評測！3鏡頭攝力強大嗎？（按此前往）
2. iPhone 11：拍攝與Pro Max比併
拍攝方面，iPhone 11與11 Pro Max最大分別在於前者只有Ultra Wide及標準Wide兩支鏡頭，刪除了2倍光學變焦的長焦距鏡頭，雖然有點可惜，但如果Ultra Wide或長焦距Tele鏡頭二揀一的話，Ultra Wide一定實用得多，始終影風景或與友合照機會都多，用Ultra Wide鏡拍攝超廣角環境比起用panorama 全景拍攝更靚（起碼四角不會變型）。
那iPhone 11的Ultra Wide及Wide鏡與Pro Max有不同嗎？根據官方資料顯示，無論Ultra Wide鏡頭（13mm F2.4光圈 120度）或Wide標準鏡（26mm F1.8光圈）兩型號都是完全一樣。而拍攝出來的相片，比較下兩者攝影質素幾乎一樣，因此可確定iPhone 11及11 Pro Max兩支鏡頭規格是完全一樣。
iPhone 11性能絕對可以媲美Pro Max（林勇攝）
另文有iPhone 11 Pro Max的試相比併（按此前往）
3. iPhone 11：屏幕分野
少了一支鏡頭外，iPhone 11及11 Pro Max兩機的另一分野，便是屏幕。iPhone 11使用了跟上代XR同樣的Liquid Retina HD 6.1吋顯示器（1792 x 828 像素、326 ppi），雖然數值上跟iPhone 11 Pro Max的6.5吋2688 x 1242 像素、458 ppi或11 Pro 5.8吋的2436 x 1125像素、458 ppi有點距離，亦不支援HDR顯示。不過肉眼看iPhone 11看起來都非常亮麗，要將兩機拍在一起才看得出分別。其實以iPhone 11的LCD屏幕質素來說，合格有餘。
iPhone 11的LCD屏幕（上），亮度、對比度及顏色都比Pro Max（下）稍差，不過不拍埋一起，難以觀察得到。（林勇攝）
4. iPhone：效能及續航簡評
iPhone 11及11 Pro Max同樣配置了A13 Bionic處理器，而最令人估不到是，竟然連記憶體都是4GB，因此在性能上11跟Pro Max亦都是幾乎沒有分別。打機、剪片等工作，使用感覺完全一樣。另外，續航力方面，官方指比上一代長氣多一小時，內置電池電量為3,046mAh，雖然比起Pro Max的3,969mAh少近20％，但續航力尚算中規中矩，相信足夠一般人一日使用。
iPhone 11／11 Pro Max vs XS Max 攝力比併圖輯（按此前往）
4. iPhone 11：六色機身
iPhone 11比起Pro Max更吸引的賣點，相信便是六色機身選擇：黑、白、紅、黃、紫及綠色，各玻璃機背反映出的來的顏色都非常漂亮，男女都有捧場客。
Apple iPhone 11基本上以去年XR作藍本推出的加強版，以XR外型屏幕，機身換上新顏色，更配置跟iPhone 11 Pro Max同樣的A13 Bionic處理器。最64GB平版本只需要約六千元，性價比（CP值）非常高。如果大家不介意少了一支Tele長焦距鏡頭、屏幕及續航力稍為差一點點，但可以平兩、三千元，相信如果仍使用舊iPhone 7或之前的用家，今代iPhone 11絕對是升級之選。
如果想睇iPhone 11 Pro Max的上手試玩評價，可前往另一篇詳盡評測文章。（按此前往）