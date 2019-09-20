iPhone 11上手評測！平價高質、新色機身吸引、雙鏡頭非常夠用

【Apple iPhone 11 上手試】最新iPhone 11及Pro Max系列早已入手，今代iPhone 11價錢非常吸引，但跟Pro Max比較的話，拍攝質素、效能等又會否差很遠呢？今次我們再由開箱、拍攝、性能多方面評測，好讓大家參考。

1. iPhone 11：新機開箱

Apple iPhone 11包裝跟以往的差不多，這部粉紫色的機身，配以iconic的白色盒，不難辨認。打開盒後，便可以看到雙鏡頭的機背。以鋁金屬打造的邊框，配以強化玻璃的機背，設計與上代iPhone XR幾乎一樣。與iPhone 11 Pro Max最大的不同，同樣對應快充的iPhone 11跟機只送基本的充電器及Lightning線，有點可惜。

iPhone 11 Pro Max上手評測！3鏡頭攝力強大嗎？（按此前往）

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2. iPhone 11：拍攝與Pro Max比併

拍攝方面，iPhone 11與11 Pro Max最大分別在於前者只有Ultra Wide及標準Wide兩支鏡頭，刪除了2倍光學變焦的長焦距鏡頭，雖然有點可惜，但如果Ultra Wide或長焦距Tele鏡頭二揀一的話，Ultra Wide一定實用得多，始終影風景或與友合照機會都多，用Ultra Wide鏡拍攝超廣角環境比起用panorama 全景拍攝更靚（起碼四角不會變型）。

那iPhone 11的Ultra Wide及Wide鏡與Pro Max有不同嗎？根據官方資料顯示，無論Ultra Wide鏡頭（13mm F2.4光圈 120度）或Wide標準鏡（26mm F1.8光圈）兩型號都是完全一樣。而拍攝出來的相片，比較下兩者攝影質素幾乎一樣，因此可確定iPhone 11及11 Pro Max兩支鏡頭規格是完全一樣。

iPhone 11性能絕對可以媲美Pro Max（林勇攝）

另文有iPhone 11 Pro Max的試相比併（按此前往）

3. iPhone 11：屏幕分野

少了一支鏡頭外，iPhone 11及11 Pro Max兩機的另一分野，便是屏幕。iPhone 11使用了跟上代XR同樣的Liquid Retina HD 6.1吋顯示器（1792 x 828 像素、326 ppi），雖然數值上跟iPhone 11 Pro Max的6.5吋2688 x 1242 像素、458 ppi或11 Pro 5.8吋的2436 x 1125像素、458 ppi有點距離，亦不支援HDR顯示。不過肉眼看iPhone 11看起來都非常亮麗，要將兩機拍在一起才看得出分別。其實以iPhone 11的LCD屏幕質素來說，合格有餘。

iPhone 11的LCD屏幕（上），亮度、對比度及顏色都比Pro Max（下）稍差，不過不拍埋一起，難以觀察得到。（林勇攝）

4. iPhone：效能及續航簡評

iPhone 11及11 Pro Max同樣配置了A13 Bionic處理器，而最令人估不到是，竟然連記憶體都是4GB，因此在性能上11跟Pro Max亦都是幾乎沒有分別。打機、剪片等工作，使用感覺完全一樣。另外，續航力方面，官方指比上一代長氣多一小時，內置電池電量為3,046mAh，雖然比起Pro Max的3,969mAh少近20％，但續航力尚算中規中矩，相信足夠一般人一日使用。

iPhone 11／11 Pro Max vs XS Max 攝力比併圖輯（按此前往）

4. iPhone 11：六色機身

iPhone 11比起Pro Max更吸引的賣點，相信便是六色機身選擇：黑、白、紅、黃、紫及綠色，各玻璃機背反映出的來的顏色都非常漂亮，男女都有捧場客。

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Apple iPhone 11基本上以去年XR作藍本推出的加強版，以XR外型屏幕，機身換上新顏色，更配置跟iPhone 11 Pro Max同樣的A13 Bionic處理器。最64GB平版本只需要約六千元，性價比（CP值）非常高。如果大家不介意少了一支Tele長焦距鏡頭、屏幕及續航力稍為差一點點，但可以平兩、三千元，相信如果仍使用舊iPhone 7或之前的用家，今代iPhone 11絕對是升級之選。

如果想睇iPhone 11 Pro Max的上手試玩評價，可前往另一篇詳盡評測文章。（按此前往）