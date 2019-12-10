【Google Drive 神技教學】書本、文件影相即變PDF、docx文字檔

Google Drive 可以直接將文件照片變做文件檔？辦公室必學秘技，邊個話做 OL 一定要識打字？有 Google Drive 幫手，可以輕鬆將老闆要你幫手打的文件，影張相變文件檔（docx或pdf），自己就稍為修改就 okay！即刻睇下 Google Drive 神技點用！

要用 Google Drive 神技，其實唔難，首先你可以用 Android 或者 iPhone 拍攝文件，再將圖片上載至 Google Drive。當然，拍攝的時候記得要有充足的光線，顏色分不清不重要，最重要黑白分明，同盡量避免陰影。大家亦可以配合 Google PhotoScan 去拍攝文件，得出更佳的相片效果。

老闆擺低一堆文件畀你，真係要人手打晒佢？當然搵 Google Drive 幫手更方便啦！（Annie Spratt ＠Unsplash）

完成拍攝後，可以在手機的相簿揀選相片，上載到自己的 Google Drive 之中。然後，大家可以在電腦，以瀏覽器進入桌面版 Google Drive，去尋找剛剛上載的相片。

以 Google Drive 將文件相片變文件檔神技（按圖放大教學流程）

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大家在 Google Drive 中找到文件相片，右 click，揀選「選擇開啟方式」再選「Google 文件」，就會自動將相片中的文件轉換為文件檔，辨認準確率非常高，實在是比打字更打方便。大家可以將文件儲存在 Google Drive 當中，亦可以將文件檔以 docx 或 PDF 等多種格式下載到電腦中。

除了拍攝文件的相片外，這個方法亦可以將 PDF 文件檔轉換為可修改內容的格式，對於打工仔來說，特別是不太想打字的「扮工室」一族，這個神技一定要識！