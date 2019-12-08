新MacBook4大入門秘訣 無縫銜接Windows機！想換機唔使愁　

從當年 Windows 電腦獨佔天下，到現在越來越多的人接觸到了 MacBook，蘋果電腦已經不是一個小眾產品了。但依然有不少人會處在「macOS 好像不錯，但我怕用不習慣」的狀態中。 如果你像我一樣，從 Windows 電腦轉到 MacBook，又不知道該如何入手，或者你被新發布的 MacBook Pro 打動，又怕不習慣 macOS 系統，那這篇文章，就是為你準備的。

1. Windows 級的分割畫面，MacBook 也可以

其實在更換 MacBook 之前，我並沒有太擔心。雖然一直使用 Windows 電腦，但不論是通過身邊朋友使用 MacBook 耳濡目染，還是有意無意看到網上關於 macOS 的介紹，自認為對 macOS 還是比較了解的。

當我愉快的通過開機引導，進入電腦桌面時，的確沒有因為Dock、啟動台等界面感到疑惑。它們就相當於 Android 手機的桌面應用和抽屜應用一樣，很好理解。

第一個讓我感到困惑的事情，是我想進行分割畫面多任務操作時，macOS 不支持像 Windows 那樣將軟件拖動到邊緣分割畫面。

第一個讓我感到困惑的事情，是我想進行分割畫面多任務操作時，macOS 不支持像 Windows 那樣將軟件拖動到邊緣分割畫面。（AppSo授權使用）

當然，macOS 有自己的分割畫面功能，將鼠標放在軟件左上角的綠色圓點上，稍等片刻就會出現分割畫面屏的選項，macOS 支持將軟件兩等分。

雖然這樣可以滿足一些使用場景，但比起 Windows 的分割畫面來說，這樣的分割畫面還是差一些的。以我的工作為例，我經常需要在左半屏放稿件的草稿以及瀏覽器，右半屏進行寫作，macOS 的分割畫面不論是操作還是形式，都無法滿足我的需求。

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不僅如此，你也可以像使用 Windows 電腦一樣，將軟件拖動到桌面的邊緣進行分雙屏、三屏等操作。（AppSo授權使用）

2. 熟悉快捷鍵，有他們就夠了

解決了分屏的問題，第二個問題便是快捷鍵。在 Windows 上，我可以通過快捷鍵在軟件之間快速切換，基本不用鼠標。而到了 macOS 上，我卻連最熟悉的「Ctrl」都找不到。

快捷鍵並沒有什麼太好的學習方法，只能說「熟能生巧」。但是......

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3. 軟件下載、偏好設置……這些問題你也會遇到

iPhone 上的 App Store 擁有超過數以百萬計的 app，廣受好評。但當我打開 MacBook 的 App Store 搜索朋友們推薦的應用時，卻發現許多應用都沒有登錄 App Store。

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4. 學會這些，讓你的 MacBook 更好用

從分割畫面、截圖、快捷鍵到軟件下載，我基本解決了所有我在使用 MacBook 時遇到的問題。好像經過一番操作，我的 macOS 變得更像 Windows 了。其實並沒有，macOS 上的優秀功能，才是我選擇 MacBook 的原因。

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不過，上面的這些亮點也好、細節也罷，都不是選擇 MacBook 的原因。《Ulysses》可以給我沉浸的寫稿體驗，現在你看到的這篇文章就是通過這款軟件寫的；《Pixelmator Pro》是一款為Mac 優化到極致的圖片處理及編輯軟件，通過它我處理了不少外出遊玩的照片；非線性視頻編輯軟件《Final cut pro》、演示文稿製作軟件《Keynote》、優秀的RSS 閱讀器《Reeder》……這些優秀的軟件，才是我選擇MacBook 的原因。

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16 吋的 MacBook Pro 不僅有更大的屏幕，還有更強的性能和全新設計的鍵盤。如果你是一個追求極致創造力、生產力的工作者，它可能是你的最佳選擇；如果你只是輕度辦公，那 MacBook Air 或者 13 吋的 MacBook Pro 也是不錯的選擇。

學會了如何讓 macOS 更好用的你，準備入手哪一款 Mac 呢？

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：收藏！ Window 轉 Mac 入門指南，幫你無縫切換新 MacBook Pro】