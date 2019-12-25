日偏食1226拆禮物日中午上演！教你最佳觀賞地點及安全觀測法

【日偏食12月26日拆禮物日上演】數到天文現象，除了浪漫又璀璨的流星雨，日偏食也是奇觀之一。而這天文奇觀，明日（12月26日）就有機會看到了！如果錯過今次，就要再等了。

日食是什麼？

日食是太陽被月球掩蓋的自然現象。當太陽、月球及地球接近排成一條直線時，地球會進入月球的本影或半影，日食便會發生。而日食可分為日偏食、日環食及日全食三種。

不過，雖然明日將出現日環食，但在香港只能看見日偏食。

觀測時間

根據天文台資料，今次日食在中午12時17分開始，至下午3時22分結束，食甚時間為下午1時55分，而食甚時，太陽有46%直徑受月球阻擋。

最佳觀測地點

由於日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向南至西南方而沒有障礙物的地點均是觀賞是次日食的最佳位置。

大家亦可透過網上直播觀賞是次日食：按此

觀賞日偏食注意事項

如果要觀賞日偏食，就要緊記以下3個事項，否則隨時損害眼睛，樂極生悲↓↓↓

天氣方面，天文台預測明日部份時間有陽光，能見度較低，未知會否影響觀測日偏食，但提提大家，明日最低氣溫只有17度，外出觀賞的話要多穿衣服保暖了。

天文台九天天氣預報。（天文台）

下次日偏食何時出現？

如果大家錯過了今次日偏食，就要多等一段日子。下次日偏食出現時間可看下圖↓↓↓（點小圖放大看）

可惜的是，香港在未來100年內也無緣看到日全食。