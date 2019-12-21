Windows XP最強？一個原因　普京仍用Windows XP　俄網民崩潰

微軟（Microsoft）Windows XP，是舊時代的輝煌見證，但作為「戰鬥民族統領」的俄羅斯總統普京，竟然仍在使用「歷史文物」級的Windows XP，是有什麼特別功能嗎？

外媒近日從俄羅斯克里姆林宮發布的新聞照片發現，普京辦公室的電腦桌面，竟仍然是Windows XP系統。

翻查資料，微軟已於2014年4月正式停止支援Windows XP，並提醒使用者繼續使用Windows XP系統「會更容易受到病毒攻擊」。普京至今仍未更新作業系統，難道內藏玄機，利用「戰鬥民族」技術加強了Windows XP「戰鬥」能力？

克里姆林宮未有向傳媒解釋為何普京電腦作業系統沒有更新，外媒則估計與俄羅斯政府限制官員使用外國軟件有關。

根據俄羅斯國防部出口管制檔， Windows XP獲俄羅斯技術和出口管制局認證，是俄羅斯政府機構使用的最後一款微軟作業系統，Windows 10只被批准用於不包含國家機密的電腦。

俄網民不相信普京用Windows XP

雖然未清楚普京仍用Windows XP的實際原因，不過很多俄羅斯網民拒絕相信普京竟在用Windows XP，還以各種有趣理由試圖解畫，詳情可看下圖：（點小圖放大看）

普京手機亦藏神秘功能

除了電腦，普京使用的手機也是外界關注焦點。俄羅斯媒體早前報道，普京有一部特製手機，秘密請看下圖：（點小圖放大看）

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其實不少國家把電腦設備軟件等，定為國家安全注意事項之一。早前就有報道指，中國要求國內所有政府辦公室及公營機構，未來3年內全面移除外國品牌電腦設備及軟件。

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俄羅斯亦計劃2025年至2030年前，讓所有政府機構和「戰略」公司電腦使用國產作業系統，取代微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）軟體。

而本月2日普京簽署法例，禁止銷售沒有預裝俄羅斯政府規定軟體的智慧手機、電腦等；網站運營商必須將俄羅斯使用者資料，儲存在俄羅斯境內資料處理器，違反規定者會被罰款，法例將於2020年7月1日起生效。

資料來源：衛報、環球網