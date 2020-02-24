屈臣氏吉祥物「屈仔」爆紅　官方出 WhatsApp 貼圖　教你全套下載

實用教學
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近期大家都在各個網站搶購口罩，屈臣氏的網店排隊和登記系統應該有不少人用過（登記系統最高峰曾有 149 萬人輪候）。而等候進入網站時出現的屈臣氏紙袋公仔 - 「屈仔」，更因此爆紅，網民也拿來製造 WhatsApp Sticker，表達進不了網站的無奈。屈臣氏亦不甘後人，推出官方 Sticker。

「屈仔」WhatsApp Sticker

在網民製作的 WhatsApp Sticker 不同，官方的 Sticker 當然沒有粗俗語言，但也不失幽默。屈臣氏全套 Sticker 有 26 款，包括「1 盒 Thx」﹑「江湖救急」﹑「無啦無啦」，以及經典的「8 隻腳」跑步動作。屈臣氏以 WhatSticker 製作，iOS 和 Android 手機用家都可以免費下載，這套 Sticker 名為「屈仔表情包 - 『扮工』抗疫篇」，看來屈臣氏有機會推出不同篇章，令大家的手機都是「屈仔」的 Sticker。

（Google 圖片）

全套 Sticker 下載教學

Android 用家非常簡單，只要下載「WhatSticker」App，再點入下方的連結，就可以直接下載到全套 Sticker。

iOS 用家會多一點步驟，即放大下圖看 7 步下載「屈仔」WhatsApp Sticker 教學：

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「屈仔」WhatsApp Sticker 下載連結（按此進入）

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