【Suning蘇寧網店】3M口罩13蚊5個、正價賣防疫物品　3點必學心得

【武漢肺炎／新冠肺炎買口罩】Suning蘇寧網店最近不時推出超熱賣的防疫產品，包括口罩、消毒藥水、漂白水及廁紙等。最近就公布2月17日及18日都會推出13蚊一包5個的3M口罩，還有漂白水及廁紙等於指定時間限量開售。因為這些都是非常搶手的產品，大家一不小心便很易搶購失敗。下文就教大家3大重點，準備好才正式搶購，提升成功機會。

Suning蘇寧就表示了2月17日及18日於網店開售3M成人口罩，2月17日只需1分鐘便將口罩售罄。而2月18日決定於約下午5時30分會開售，今次會賣的是3M Nexcare醫用兒童口罩（實際開售時間或因上架情況有所延誤），13元一包，每人限購一包，每包5個。除了3M口罩外，還有花王漂白水、維達不同款式的紙品（包括廁紙、盒裝紙巾及小型包裝紙巾等）。因為每次這些熱門產品都很快便被搶購一空，因此建議大家學定以下3個重點，好讓大家比其他沒準備的人更快購入。

在App或網頁內已經有這些限量熱門防疫產品於「預防傳染病」的頁面中（手機截圖）

↓↓↓Suning 蘇寧網店 2月18日必買3M口罩及其他防疫產品（點下圖睇乜好買）↓↓↓

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記實以下三點（亦可睇下圖示範）

1. 先行登記及輸入地址資料

無論大家用Suning蘇寧網店App或是網站購物，最好早一點先登記戶口，大家只需要用電話號碼便可以簡易登記。之後再修改個人資料：「我的蘇寧」＞「賬戶管理」中，輸入運送地址資料，那在埋單時不需要再輸入這些資料，更快完成付款。

2. 提早進入想買的產品頁面

今次2月18日指定於大約5時30分開賣3M口罩以及其他防疫產品，大家不要5點半時才入去，因為它只是指「大約」的時間，雖然很大機會都會遲一點開售，但及早入去購買頁面內，不斷按F5（如手機app則將頁面拉下refresh）。當下方「下架中」消失時，立刻按「加入購物籃」或「立即購買」，分秒必爭。

3. 及早湊數免運費

現時蘇寧網店只需要買滿249元（不連運費）便可以免運費，不過在這電光火石之間，當然不夠時間讓大家去湊貨埋單。因此大家最好一早已經揀定其他抵買貨品，湊夠接近249元，然後在搶購時立刻放入購物籃及埋單便可。另外，亦都建議大家可以用Visa Checkout功能，來加快埋單結算時的速度。

↓↓↓Suning 蘇寧網店購買流程、快速落單及免運費心得（點圖放大解說）↓↓↓

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記得埋單時用埋登記時贈送的7500積分（等同50元）