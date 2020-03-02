【香港寬頻HKBN免一個月費】三步簡單申請教學　注意日期細節限制

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【香港寬頻 HKBN 豁免一個月費】皆因新冠肺炎（武漢肺炎／COVID-19）全球仍然未有遏止跡象，香港經濟接下來難免下行，早前香港寬頻HKBN就公布了與「逆境同行」，決定免家居及商用用戶一個月月費。而今日（3月2日）開始接受登記，究竟如何申請？以及其他限制？下文為大家詳盡解說。

香港寬頻HKBN推出「逆境同行 豁免一個月費」的申請（3月2日至3月15日內登記）

家用寬頻三步申請

香港寬頻HKBN指，於3月2日至3月15日內，住宅固網服務客戶（包括家居寬頻、家居電話及IDD月費計畫），都可以申請登記豁免一個月服務月費，每個戶口上限為$200。登記方法十分簡單，只需要三步便可以完。首先手機下載HKBN app，登入後在「我的優惠」內點選換領，再確定便可。

↓↓↓↓簡單申請步驟解說（點按下文細圖）↓↓↓↓

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如果是香港寬頻HKBN企業方案、HKBN JOS及HKBN Cloud商業用家，亦都可以登記豁免一個月服務月費，每個商業登記號碼之上限為$500，而登記需要在官方網頁登記，輸入商業登記及啟動碼等資料便可。

可在官網登記商業用戶豁免一個月服務月費（上限為$500）

資料來源：HKBN網頁（按此

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