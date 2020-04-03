Dropbox當iCloud用？免費空間直接備份Mac教學 一分鐘學懂

【Dropbox免費空間備份教學】iCould 是免費為Mac用家提供的雲端網絡空間，作為檔案備份、分享同一Apple ID下不同Mac / Macbook 系列等都能存取同一檔案，相當方便但iCloud容量有限，再要更多空間的只好按需要付費購買iCould空間。現在有另一個免費方案，Dropbox日前推出Mac測試版，支援與iCloud一樣的檔案同步功能，以下提供簡易設定步驟。

Dropbox for Mac日前正式測試，當作iCloud用節省儲存空間

Dropbox 是雲端網上儲存服務，最新beta測試版Dropbox Beta for Mac 已增加Mac的同步檔案，只要用Apple ID / Google 戶口連結並登入 Dropbox，可以將Mac電腦檔案在其他裝置上同步並讀取，例如可以將Mac上擷取畫面動作後直接放上Dropbox，同樣道理亦可以開設特定分享檔案夾，甚至將Mac的桌面檔案放在Dropbox中，功能有如iCloud上的自動同步檔案，相當方便一人多機，有WIfi網絡、現在剛開通5G流動通訊下以不同支援Dropbox裝置隨時直接存取Mac機檔案。

▼▼ Dropbox Beta for Mac 簡單設定【點圖放大】 ▼▼

+ 2

▼▼ 一次設定Mac與Dropbox同步【點圖放大】 ▼▼

Apple ID直接用Dropbox

配合Mac使用Dropbox，官方開放使用 Apple ID 登入就可以直接存取帳戶，不必再為 Dropbox 多記一組密碼，現時此功能只限個人版Dropbox，Dropbox Business仍未開放。

以上介紹以Dropbox作為一個免費儲存方案，暫時只限存取檔案，而iCloud的泛用性較高，能儲存用戶密碼、iPhone備份檔、尋找Apple裝置等功能，都只能靠iCloud達成，但亦是一個不錯的慳位方式。