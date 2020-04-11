Switch玩家注意！任天堂指盜用信用卡情況嚴重　設定兩步驗證教學

最近因為Switch《動物之森／動物森友會／Animal Crossing》大熱，而且因為疫情關係令Switch主機產量不足，全城瘋搶購買Nintendo Switch主機。不過亦因為一時間太多人買，任天堂指最近不少戶口發生被駭事件，內裡的信用卡盜用情況增加，建議玩家記得將任天堂戶口（Nintendo Account）加入兩步驗證，令防盜保安提升。可是如何設定呢？下文為大家講解。

最近任天堂Nintendo在Twitter上公布，因為Nintendo Account突然有不少「不正login」的情況發生（疑似被盜用），令內裡已設的的信用卡資料有機會被駭客盜用，因此官方就鼓勵玩家最好設定「二步驗證」（2 step Verification），確保安全。（資料來源：任天堂Twitter）

任天堂官方提醒玩家最好設二步驗證，確保戶口安全。（任天堂Twitter）

究竟是什麼來的？平時用家在電腦或手機login戶口時，只需要輸入一組自設的密碼便可，可是這並不足以完全防禦。因為駭客總有辦法去破解這些密碼。因而建議設定「二步驗證」登入，在輸入密碼之後，再需要輸入手機Google Authenticator app一個隨機派發的密碼，可以確保是該位用家才可以登入，多一重保障。

Switch玩家的Nintendo Account大都掛上了信用卡資料方便隨時eShop購物，因而更加要好好保護戶口安全。（林勇攝）

設定方法及流程十分簡單，只需要在手機或電腦上進行便可，不過大家可先行下載Google Authenticator App。

↓↓↓↓Nintendo Account二步驗證設定流程↓↓↓↓

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