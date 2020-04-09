Switch買機教學Q&A｜點分新舊版、Lite、國行？注意要點防受騙

【買任天堂Nintendo Switch攻略．教學Q&A】在疫情肆虐下，相信大家平常都盡量留在家中消遣，近日任天堂SWITCH主機及如《RING FIT ADVENTURE》、《集合啦！動物森友會》銷量明顯上升，在求過於供的情況下，主機及相關遊戲亦出現炒賣潮。宅民黨過往曾談及買機需知，今次筆者亦再次談及相關消息，好讓大家「溫故知新」，避免誤墮黑店陷阱。（文：比利／編：林勇）

SWITCH 與 SWITCH LITE分別

目前市面上出售的SWITCH大致分為三個版本，即SWITCH（舊版）、SWITCH（新版）及SWITCH LITE，當中以SWITCH（新版）為主流。所謂新版SWITCH，即坊間所稱的大電容量版，是任天堂去年8月起推出的新版本SWITCH，特別是主機採用較節約耗能處理器，因此主機電池續航力加強，由舊版的2.5至6.5小時，增至4.5至9小時，但其他功能跟舊版SWITCH幾乎相同。

↓↓↓↓任天堂Switch不同版本的分別（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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至於舊版SWITCH，是2017年3月3日（首賣）至2019年8月間的版本，目前市面出售的以囤積舊貨、二手貨為主。由於舊版SWITCH早期型號有保安漏洞，可改機轉玩翻版、用金手指等，因此受到部分玩家關注。當然，玩翻版涉及侵犯版權，上網可能被鎖帳戶，相關資料可參考筆者早前文章。

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至於SWITCH LITE就是手提版SWITCH，特別是主機輕身、較便宜、左鍵改為十字鈕等，但同時失去部分功能，包括接駁電視輸出、JOYCON手掣無法拆出雙打、失去體感功能等，變相玩不到《RING FIT ADVENTURE》等體感遊戲。

由於產量減少及物流受阻，SWITCH（新版）及SWITCH LITE的售價明顯被炒高，前者原價$2380，現急升至$3880（水貨） / $4280（行貨有保養）；SWITCH LITE行貨由$1400，升至大約$1800。

如上段提到，SWITCH / SWITHC LITE主機及部分周邊產品，本身有行貨、水貨之分，行貨會在包裝貼有「香港行貨」紅色圓形標貼，保養一年，詳情可參考香港任天堂官網（按此前往）。

考慮到近期SWITCH主機供應緊張，部分店舖會入口「水貨」，即貨源來自歐美等地。理論上，「水貨」主機的功能與行貨幾乎相近（中國國行版例外，下文會再作詳解），包括可執行多國版本的遊戲卡，設定登入其他國家的購物網站e-shop等，唯水貨沒有保養，香港任天堂不會負責維修，顧客要承受可能壞機而繳付額外維修費的風險。

不建議買「國行版」SWITCH

中國內地去年底亦推出SWITCH行貨（新版），代理商為騰訊。包裝方面，主機印上「國行正品、騰訊引進，尊享一年國行保修服務」字眼。國行版SWITCH同樣可執行其他國家的遊戲卡，即玩到港、日、歐、美版遊戲，同樣可更新，若有中文字幕亦可顯示，一般周邊產品亦可支援。

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不過在登入購物網站e-shop，即購買下載版方面有重大分別，國行版SWITCH只可登入「內地e-shop」，且跟騰訊旗下微信帳戶綁定。由於騰訊採取「鎖服不鎖卡」政策，目前內地e-shop遊戲數量極少，目前大致只有《NEW SUPER MARIO BROS U》、《MARIO KART 8 DX》、《MARIO ODYSSEY》等，而玩家又無法登入港日歐美e-shop，換言之，大家可購買的數碼版遊戲、DLC少得多。而且因為不能連上Nintendo Online服務，就連《動物之森／動物森友會》都不能上線與友共聚！

至於騰訊提供的一年保養，在香港沒有維修站，大家要返內地處理（在疫情下過關極不方便，且要隔離14日）。「國行版」SWITCH定價2099人民幣，當然目前同樣被炒高，雖然目前香港店舖大多沒有出售「國行版」，但筆者留意到有網民透過FACEBOOK等渠道出售。考慮到SWITCH很多遊戲只有數碼版，筆者不太建議大家選購「國行版」。

買機陷阱

如GAME舖行家所言，很多SWITCH顧客其實不是主流玩家，而是家長、女朋友為主，他們不太追貼SWITCH行情，甚少會格價、事前詢問朋友/網民意見，結果可能成為被黑店欺騙對象。

小心一些Game鋪的不良銷售手法（比利攝）

其實黑店商人只要問兩三條問題，就可大致掌握顧客是否新丁。

A) 「你有甚麼遊戲想買？」

一般對SWITCH認知的顧客，會正確答出遊戲名稱，證明自己有目標。至於新丁普遍會答：「我想買那個甚麼健身遊戲」（答不出《RING FIT ADVENTURE》）、「我想買POKEMON遊戲給子女」（證明自己是家長）.......

B) 「介紹你這款日本靚芒貼，HORI品牌，幫你貼$300好嗎？」

一般對SWITCH認知的顧客，會大概知道SWITCH保護貼由$50至$150不等，即使是日本HORI貼也這樣貴。但新丁玩家聽到「日本貼」以為是品質保證，未必會考究是否值$300，亦不會考證黑店提供的是否日本原裝保護貼。

C) 「我不太熟，老闆介紹一些遊戲給我吧！」

有些顧客會誠實地提及自己不太熟悉，若對方是黑店就正中下懷。就以《POKEMON》為例，店主可能會介紹2018年11月推出的《POKEMON LET'S GO比卡超 / 伊貝》，而不是去年推出的較新版《POKEMON 劍/盾》。 有些遊戲屬囤積舊貨，售價大跌，老闆可能趁機向新丁玩家推銷滯銷遊戲。

Switch近日在深水埗開設了官方專門店，大可以去那裡試玩參考。（比利攝）

至於黑店的欺騙手法，主要集中在配件套餐方面，通常賣主機是「明碼實價」，但套餐就會較模糊，例如SWITCH套裝連一款指定遊戲開價$5000，當中可能包括一張質素普通的非原裝保護貼，一款滯銷的指定遊戲，一個炒賣價的主機套，而另一陷阱是MICRO SD儲存卡，黑店通常會指：「SWITCH遊戲很大，所以需要大容量MICRO SD卡，否則玩不了！」

其實SWITCH主機本身內置32GB容量，就算玩家初期不買MICRO SD卡亦可以，而MICRO SD卡售價因容量而定，64GB容量約$70，128GB容量約$130，高速閃存卡另計。有些玩家對儲存卡行情不甚了解，往往誤信黑客店主意見，花$5000買了一堆炒價配件回來。

其實香港任天堂官網，已列出部份獲認可的零售價，筆者建議大家到相關店舖選購，而不是盲目到一些商場，隨便看到店舖貼出「低價」招紙就買機，所謂低價不過是吸引「新丁」的技倆。

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買二手貨 留意事項

網上討論區、FACEBOOK「MARKETPLACE」等，不時刊登有關SWITCH貨品的二手買賣資訊。筆者建議大家當面交收，畢竟可即場測試及查詢，「一手交錢，一手交貨」最穩陣。

若買二手SWITCH主機，最緊要是即場開機測試，留意開機螢幕有否死點（即某個像素點失靈轉黑），插入遊戲看看是否正常執行，試按鍵鈕看看效果如何。若對方提供單據，宣稱有一年保養的話，大家要留意購買日期，以及單據所寫的主機序號，是否跟主機本身序號相同。若有配件的話，留意配件是否齊全。

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若買二手SWITCH遊戲，大家最好帶備SWITCH主機，即場插入執行看看有否接觸不良，而包裝通常沒有說明書（改用電子說明書）。有些賣家強調「只玩一兩次，超新」，其實「只玩一兩次」不算是甚麼賣點，因為沒法查證。

筆者早前亦寫過相關詐騙手法，大家有興趣不妨參考。

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