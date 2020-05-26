iPhone Facetime影靚相　美女攝影師Elaine Li分享遙距攝影技巧

#ShotonFaceTime 正是最近網絡熱玩的新拍攝玩法，攝影者利用iPhone或Macbook的Facetime功能，遙距操控拍攝對方靚相，不再受到地域的界限。尤其現在疫症肆虐之下，人人都需要保持一定社交距離，Shot on FaceTime更值得大家參考的拍攝手法。香港美女攝影師Elaine Li最近不少利用FaceTime拍攝的相片，就讓她解說及分享心得。

↑↑↑↑點上圖看Elaine示範以FaceTime拍攝↑↑↑↑

香港土生土長的Elaine Li，年紀輕輕的她在廣告業界拍攝多套出色的作品，而且曾奪得不少國際攝影獎項。最近她在IG上post了多張利用FaceTime拍攝的相片（#ShotonFaceTime），究竟為什麼她會有這個念頭呢？

「我的啟發來自意大利攝影師@alessioalbi，因為他的作品質素好得令我想自己嘗試拍攝。我亦有聯絡跟他合作過的模特兒去試試這種新的攝影方式。」Elaine Li續回應道「而且這種拍攝的好處就是打破很多規限，也再沒有不拍攝的藉口。亦都是一個訓練相片構圖和溝通的機會。如果要模特兒擺出好看的姿勢和捕捉好的攝影角度，你必定要擅長溝通給予準確的美術指導。」

Elaine指利用FaceTime 原況相片拍攝時，要拍出滿意的效果或具備個人風格，其實亦有不少竅門。如iPhone 11 或 iPhone 11Pro 的用家，不妨善用「原深感測鏡頭」中擁有 ƒ/2.2 光圈、1,200 萬像素的前置鏡頭，營造突出破格的個人寫真。（Elaine提供）

↓↓↓↓Elaine利用FaceTime拍攝作品（點下圖放大）↓↓↓↓

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↓↓↓↓七大Elaine拍攝建議（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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要利用iPhone Facetime拍攝相片，在設定之中要開啟了「FaceTime 原況相片」功能才可。（手機截圖）

其他拍攝建議

留意光線：被攝者可置身於一個光線自然及平均的場景，注意光源，避免過分反差如背光，或被攝者面部光線呈現「陰陽面」。如室內時面向窗邊或光源，效果通常較佳；假如置身室外地方，例如公園，可到光線平均的樹蔭下拍攝。

拍攝角度：如被攝者經由 iPhone 的前置鏡頭拍攝，可試著維持一臂距離、尋找最佳攝影角度，例如側面或「三七面」；如使用後置鏡頭，亦可為 iPhone 設定腳架，容許更多肢體動作。

使用小道具：如在家中拍攝，順手拈來的物品都可成為拍攝道具，如鏡子、盆栽、食物，好好利用可以增加相片的活感。

濾鏡：FaceTime 亦設有不同濾鏡，也可隨便試試。

#ShotonFaceTime