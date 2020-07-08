【iPhone 教學】Google 的圖片庫的強大相信大家都知道，不只用關鍵字就可以找出大量相關的圖片，更能直接用圖片來搜索其他尺寸版本的圖片，或用來查看那些網站使用該圖片，從中搜索想要的內容。其實用圖片搜圖的功能不限於電腦使用，iPhone 同樣可以不使用捷徑的情況下，直接上載圖片搜尋，以下將分享操作方法。

↓↓↓iPhone 用圖搜索圖片教學（點圖放大睇）↓↓↓

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現在使用手機的時間，可能比使用電腦還多，與朋友﹑家人聯絡的 App 也集中在手機上，互傳的相片想在 Google 搜索來源或相關內容時，無理由再打開電腦進行操作。用家不只可以在 iPhone 做到以圖搜圖，更可以直接在 Safari 上操作，甚至無須使用 Google Chrome。而且，以上的方法比電腦操作更方便，支援直接使用 iPhone 拍照或錄影，靈活性極大。

iPhone 存在很多隱藏的小技巧和設定，能進一步方便日常使用的需要。以下將再分享 5 個 iPhone 使用的技巧，包括 Apple Wallet 新增八達通和計算機使用技巧，iPhone 用家可一併參考。

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