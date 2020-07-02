【BNO 續領教學整合 2020／居英權】「港版國安法」實施後，英國政府擴大了 BNO 的權利，允許持 BNO 人士在英國的逗留時間由半年延長至 5 年，之後更可申請定居和 12 個月後申請成英國公民。筆者將分享把 BNO 文件寄到英國的途徑，如你仍未了解 BNO 申請步驟的話，本文也會提供申請教學。

Fedex 寄 BNO 申請文件

市埸有亦提供很多速遞的選擇，如DHL、Fedex、UPS 等，除直接上官網外，也可以到速遞預約網站申請收件和送件。同時，對比各大型速遞公司的服務和收費，Fedex 免費上門收件時，會提供免費的文件套，為申請人的重要文件提供額外的保護。現在已有很多申請正在寄送到英國，想快一步完成續領程序，也較建議選擇只要 1 至 2 個工作天的特快速遞（IP），以下將會使用Spaceship作示範。

Spaceship 預約寄 BNO 申請文件步驟【點圖放大】

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如擁有 BNO 身份的話，可考慮先續領，再決定是否行使 BNO 的權利 【鄧鴻至 攝】

▼▼▼放大下圖睇各主流國際速遞公司收費比較：（實際郵費根據郵件重量會有不同，以速遞公司報價為準，以下比較郵費只作參考）▼▼▼

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完成表格後會列出所需寄回英國的文件，一般有以下幾項：（筆者建議在郵寄文件上，寫上申請的 Ref.Number，讓當局可以更快找出你的網上申請。）

1﹑原本的 BNO 護照（未剪角），如遺失或被盜，需網上報失；在系統中填寫 LS01 表格（被盜的話要領取報失紙） 2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本 3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底），或可以把護照正本（如特區護照）寄去申請 4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件，如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等 5﹑個人和父母（如有）的出世紙雙面彩色影印本

▼▼▼ BNO入籍途徑如下 ▼▼▼

▼▼▼BNO 申請條件▼▼▼

1、BNO 是港英政府的產物，因此在 1997 年回歸後出生的港人不合資格申請。 2、BNO 身分為終身有效，只要在 1997 年前曾申請過 BNO 的人，就算 BNO 過期多久，甚至是不見了，也有資格續領。 3、如果你在 1997 年前出生，但當時沒有申請 BNO，其實還有一個機會：就是擁有 BNO 的家長，如果曾經在護照的「Included Child」中，填寫了你的名字的話，就可以申請。

BNO申請步驟教學（GOV.UK 網站截圖)

BNO 申請步驟

現時已可以在英國政府官網的系統上，進行網上申請。主要步驟大多是填選擇題，以及上載符合要求的相片，如舊 BNO 沒有遺失﹑被盜的話（下文附報失教學），大約 5- 10 分鐘就能完成網上申請。之後只要用 Visa 或 Master 信用卡付款，以及連同所需文件一併寄回英國即可等候審批。

▼▼▼BNO 申請步驟（按圖放大睇）▼▼▼

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「LS01」報失表格（按此進入）

BNO 申請網站（按此進入）