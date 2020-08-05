用手機截圖（Cap圖）已是人人都會做的基本操作，不過如果想把整個超長的網頁截下來就要一點小技巧。iPhone自從iOS13便加入了完整網頁截圖功能，但好多人也不懂使用，而且這功能由於只支援Safari瀏覽器，如果想把其他界面Cap全網頁，就要另尋方法，本文將一次過把兩種方式教給大家。

用電話CAP圖是基本操作，但CAP下整個網頁的長截圖你又懂嗎？（Apple官方圖片）

方法一：Safari長截圖

iOS13的Safari內置網頁長截圖功能，使用起來十分方便，只需要幾個步驟即可！點擊下圖看教學：👇👇👇

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方法二：用其他APP製作長截圖

雖然Safari內置長截圖功能很方便，但截出來的圖檔是PDF未必人人合用，以下就再教大家以其他APP來做更精美的長截圖，本文以「美圖秀秀」作示範，其實坊間還有不少APP可做到，例如「Tailor」和「PicCollage」等。立即點擊下圖看看示範：👇👇👇

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