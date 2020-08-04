iPhone 12 推出在即，很多使用舊款 iPhone 的用家都虎視眈眈，看公布後的新功能，或是否支援 5G 而決定換機與否。而 Apple 的安全性同樣是不少用家選擇 iPhone 的原因之一，不過近日的 2020 移動安全技術峰會（MOSEC 2020）中，盤古團隊就爆出 Apple 的安全晶片有漏洞，甚至是不可修復，到底這安全漏洞會帶來什麼風險？哪些型號又可能受到影響呢？

Touch ID / Face ID﹑密碼都會洩露？

盤古團隊以往專門進行 iOS 越獄破解，但近年從良主力研究網絡﹑數碼產品的數據安全，盤古團隊在 MOSEC 2020 指出，他們已找到 Apple 安全隔離區處理器（Secure Enclave）的漏洞，更嚴重的是這個漏洞目前不能透過 iOS 更新修補。

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A11 Bionic 處理器（Apple 圖片）

安全隔離區處理器是 Apple 為 iPhone﹑iPad 等設備加入的安全保護，幫用戶加密系統外，更能儲存設置上的個人資料，如 Touch ID﹑Face ID 的生物認證﹑Apple Pay 和設置的密碼等。如被不法之徒掌握到這漏洞，以上機款用戶的個人機密就很容易被取得。目前漏洞只在 A11 Bionic 處理器或較舊款的處理器上出現，同時這漏洞無法修補，如擔心個人機密和資料，可能要考慮使用 A12 Bionic 以上處理器的型號，即 iPhone Xs﹑iPad Pro 3 以上型號。

資料來源：Twitter @SparkZheng

同埸加映：iPhone 12 Pro延期Apple確認9月無法推出 新消息同iPad一齊發布

iPhone 12 Pro 系列 9 月唔會有？Apple 剛公布 2020 年第三季度財務報告，席間透過了本年度 iPhone 將不可能如期推出。市場同時有消息，iPhone 12 系列將可能與新 iPad 一同發布，到底今年 iPhone 有幾遲？

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