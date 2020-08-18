來到 8 月，又是準備開學的季節，大專生的 Back to School 筆電優惠、即「Notebook Ownership Programme」悉數推出，在遙距教學的需要激增之下，大專學生們似乎的確有需要購入一部稱手的筆電。

不過筆電品牌、配置繁多，一時之間不知如何選擇？有網民日前就在 Facebook 專頁「CU Secrets」上發布了一個購買指南，將大專生的筆電購買考慮歸納成 5 點分析。

編輯整理 5 大筆電新手選購攻略

網民善意提出新手買筆電的注意事項，但就被網民指大部份內容是老生常談，字裡行間又有意無意地多次提到 Apple Macbook，難怪有網民回應稱它是「Apple 打手」。《香港01》科技玩物編輯參照該位「師兄」意見，整理出購買筆電（不只Macbook）的 5 個新手貼士，希望各位大專生參考後更能鎖定適合自己的購買目標：

👇👇按圖即睇 5 大 Back to School 優惠筆電購買貼士👇👇

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同場加映：Back to School 2020 U-MAC Mac 機優惠

雖然 Windows 系統選擇不少，但作為一般用機，Macbook 在設計與品牌上的確吸引不少大專生，每年的 Back to School 優惠中，Macbook 亦是注目重點。2020 年的 U-Mac Program 優惠正正就是為這批用戶而設，早前我們已經整理了 14 間大專院校的 Mac 機購買優惠，各位 Mac 機的準買家可以參考一下：

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