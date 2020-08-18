網店優惠接二連三！CSL、友和網店即日推出限定搶Nintendo Switch、RingFit Adventure中文版優惠；HKTVMall本周會在Facebook直播優惠產品清單；AEON亦推出Notebook開學優惠。以上商戶優惠，我們精選了38件產品推介，一次過為你公開。
HKTVMall「電子電器節」8月17日起一連六晚，每晚9時於facebook專頁直播，《香港01》科技玩物頻道取得HKTVMall優惠產品名單，包括人氣爆燈氣炸鍋、電競裝備、Notebook、屏幕等16件電子數碼產品！
HKTVMall舉行一連五晚「電子電器節」，以下公開所有即場售價優惠。 【Facebook 17/8 直播截圖】
👇👇 HKTVMall於8月18日至8月22日「電子電器節」發售的16款電子產品優惠，連同每日開賣時間【點圖放大睇】👇👇
另外，CSL於今晚（8月18日）舉行「5G夏日電玩大激賞」，大熱動森Switch限定主機限時搶、OPPO、華為Mate 30+手機，部分數碼產品低至一折發售！
👇👇以下提供CSL電玩大激賞11款遊戲數碼產品優惠，部分產品限時搶購，連開售時間及售價👇👇
友和 Yoho 網店繼續VIP限定的網購優惠，8月19日（星期三）開賣包括Ringfit Adventure中文版、Airpods、Airpods Pro限時限量搶！
👇👇以下提供友和VIP 38款即日優惠售價列陣【點圖放大睇】👇👇
AEON 現正舉行「電腦科技用品展」，直至9月6日前包括hp、AVITA 手提電腦，開學電子產品等都有特價優惠。
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