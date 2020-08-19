對付新冠肺炎疫情的最佳應對方法，就是盡量避免外出，而長時間留在家，用 Netflix「煲劇」成為了不少人的精神糧食，單在上一季，Netflix 的全球用戶就暴增了近 750 萬。本文將介紹Netflix 3個新功能，以及推介5個Chrome插件，助你煲劇煲得更爽。

3 大期待已久 Netflix 新功能

居家抗疫令不少人香港人都花了更多時間煲劇。

眼見收入大升，Netflix 方面也不打算固步自封，近期密密推出新功能，其中三個都是用戶要求多時的、必學必用的實用功能：

5 個超方便插件、即時提升 Netflix 體驗

上面幾個官方新功能都未夠、想進一步提升你的 Netflix 使用體驗？有不少網上高手就致力開發了一堆 Chrome 瀏覽器專用的插件，幾分鐘即可以令你的 Netflix 更合你心意，以下就為大家精選了其中 5 個：

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同場加映：編輯嚴選 20 套你可能不知的 Netflix 精彩劇集

Netflix 新增的「隨機播放」功能，存在的目的不外乎讓不知如何開頭的用戶帶來一點提示，不過與其等 Netflix 隨意推送內容，不如參考一下編輯的劇集推介？

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