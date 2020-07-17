YouTube 、Netflix 播片有多重要？現在不論是在 Office 工作、或是近來因疫情而重臨的在家工作，整天困在電腦前對著一堆文件未免令人感覺枯燥。無片睇真是世界末日。

不少打工一族都習慣在工作期間偷閒上網看看影片，但要完全打斷工作，似乎又會有點罪惡感？今日帶來的小工具就讓各位可以全屏幕辦公的同時分出一小塊播放 YouTube、Netflix 等網絡影片。