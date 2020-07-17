撰文：蔡浩騰
最後更新日期：
YouTube 、Netflix 播片有多重要？現在不論是在 Office 工作、或是近來因疫情而重臨的在家工作，整天困在電腦前對著一堆文件未免令人感覺枯燥。無片睇真是世界末日。
不少打工一族都習慣在工作期間偷閒上網看看影片，但要完全打斷工作，似乎又會有點罪惡感？今日帶來的小工具就讓各位可以全屏幕辦公的同時分出一小塊播放 YouTube、Netflix 等網絡影片。
設定完畢後，即使在做其他工作，甚至關上 Chrome，影片都可以繼續獨立播放（蔡浩騰 攝）
YouTube、Netflix 影片置頂設定流程
▼▼▼按圖放大看詳細▼▼▼
+10
+9
+8
政府派＄10000、換部U10K新筆電邊睇片邊工作
這個軟件雖然設定時間只需要一分鐘，但潛力卻是相當深厚，不但閒時辦公途中都可以看看影片輕鬆一下，最近因疫情關係流行在家工作，視像會議期間一樣可以播著片開會，可謂「扮工」必學技巧之一。
另外，既然在家工作措施重臨又適逢政府派發＄10,000 現金，相信不少人近來都正有意購買一部新筆電，邊播邊做都零舍暢順，預算有限的不妨參考一下我們羅列的＄10,000 以下精選：
▼▼▼按圖放大看詳細▼▼▼
+5
+4
+3