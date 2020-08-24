現今的智能手機功能繁多，內置的硬件零件亦精密得多，故障起來有時還不知道什麼地方出問題。如果想要為自己的手機進行「體檢」，又不知從何入手，其實有 App 可以幫助你一鍵進行檢測。

《手機醫生》全面「體檢」、iPhone／Android 都用得

在二手機交易時，坊間「收買佬」總能三扒兩撥就能檢查全機上下有否故障，但作為一般的消費用戶，又怎知道要如何為手機進行「體檢」？

今次介紹的免費 App《手機醫生》相信就可以幫到大家，它不論是 Android 或是 iOS 平台都可以下載得到，一 App 已經包辦了 3 大範疇的手機檢測：

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雖然 iOS 及 Android 系統的《手機醫生》介面、功能各有不同，但兩者都可以用到「一鍵檢測」，讓用戶在數分鐘之內明暸手機的健康狀況，單是這點已經足夠實用，有興趣試用的讀者可以經以下連結進入 App 下載頁面：

《手機醫生》iOS 版本下載頁面

《手機醫生》Android 版本下載頁面

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手機「健康」，帶出去遊玩時自然倍感安心，近日雖然沒有得去外地旅行，但留在香港 Staycation 一樣可以用手機影靚相！經攝影達人 Deric Wong 教路，原來簡單幾招，已經即時可以令你的自拍質素爆升：

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