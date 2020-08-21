iPhone 12 系列雖然鐵定延期推出，不過 Apple 似乎仍然準備在 9 月初舉行發布會，有關消息更加是由官方流出？另外，iPhone 12 傳聞將會跟 ARM 版 Mac 一起登場，而且今年的發布會將會再度出現「One More Thing」！

iPhone 12 系列如無意外應該要到 10 月中下旬才會在市場上正式現身，而有關發布會相信將會由平常的 9 月初，移至 10 月上旬舉行。不過市場對於 Apple 會否在 9 月推出新產品，填補 iPhone 延期的空檔眾說紛紜，而美國的網友就發現，Apple 的官方 YouTube 頻道曾經進行發布會直播測試，而且更顯示一個令人意外的發布會日期。

iPhone 12 系列已經宣布將會延期推出，但 Apple 依然計劃在 9 月上旬舉行發布會？（EverythingApplePro）

根據 MacRumors 引述美國大型討論區 Reddit 的消息，Apple 官方 YouTube 頻道的直播測試雖然只維持一段極短時間，不過已經被不少網民截圖，而且當中更顯示出 2020 年 9 月 10 日這個預定播放日期。當然，iPhone 12 系列已經宣布將會延遲推出，恐怕 9 月 10 日真的舉行發布會，也很大機會是 Apple Watch 6 或者傳聞中的新 iPad。

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MacRumors 方面亦分析，9 月 10 日舉行 Apple 發布會的機會應該不高，尤其是同一個星期 9 月 7 日是美國的勞動日，而 9 月 11 日則是美國 911 恐襲的日期，Apple 應該會避免在這個星期舉行發布會。MacRumors 認為，9 月 10 日很大機會純粹是沿用上年發布會舉行的日期。

至於 iPhone 12 系列發布會舉行的日期，科技媒體 BGR 就引述爆料人 @LeaksApplePro 的消息。@LeaksApplePro 似乎是 Apple 的員工，而且指自己將會參與 iPhone 12 線上發布會的錄影，所以可以獲得部份第一手資料，而且更加明言，今年的 iPhone 發布會，One More Thing 將會回歸，而且更加是本來已經中斷開發的 AirPower！

對於以上由 @LeaksApplePro 提供的消息，大家又認為可信性有幾高呢？想緊貼 iPhone 12 系列的最新消息，記得繼續緊貼 #HashTech科技玩物 的第一手報道！

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