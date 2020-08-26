【AirPods Pro】由推出至今都是真無線耳機的熱門之一，而在市面上亦因 AirPods Pro 的大熱，因此充斥大量的翻版。部分買家為了以更便宜的價格入手，可能會在拍賣網或社交網站購買，但這有機會成為黑心賣家的目標，買到翻版 AirPods Pro。如果你也正打算在 Apple 以外地方入手 AirPods Pro，可以用以下 7 大方法分辨真偽。

👇👇👇真假 AirPods Pro 7大分辨方法，拍賣網入手前必需注意 3 件事👇👇👇

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當然，要比較真﹑假 AirPods Pro 其實還有很多方法，如拆開耳膠﹑比較耳機和充電盒上的金屬接觸點等等，筆者今次介紹的都是比較簡單易懂的方法，讓不太了解 AirPods Pro 的新用家也能在交收時，快速分辨真偽。在二手網站買科技產品，還是比較建議讀者經常叮囑自己「便宜莫貪」，很多時即使對產品的真偽抱有質疑，但可能因為貪便宜的心憑，影響了當下的判斷，得不償失。

同埸加映：腦場公然為Switch改機玩老翻$650有交易 買Switch必注意6大陷阱

【Switch 改機】網上流傳只要買一隻俗稱「電子狗」的破解配件，就能令舊版 Switch 玩老翻Game，即非法下載的遊戲，甚至是金手指檔案。《香港01》科技玩物記者於深水埗「腦場」發現，有商戶出售名為「SX OS」晶片，據稱可以破解Switch全部機款，包括大電版和 Lite，然後就可下載老翻遊戲，連改裝收費$650元。

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