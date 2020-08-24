Netflix 免費睇1個月教學！現在人人 WFH 及逗留在家中時間多了，總會上 Netflix 追新劇。雖然早年取消了免費試睇1個月的優惠，但最近免費優惠竟然悄悄地回歸，就連高級 Premium 會員戶口都可以免費獲取。不過得到優惠要花一點技巧。究竟如何取？即睇下文教學解說。

Netflix近年大量新舊韓劇、日劇、電影及動畫上架，想睇高畫質及同時多裝置睇就需要高級（Premium）會員戶口才可，月費為$93。幾年前，Netflix初推出時曾經有一段時間可以免費試睇1個月優惠，可是近年名能會員已經增多不少，亦都刪除了試睇優惠。記者就發現，Netflix一個月試睇優惠竟然靜悄悄回歸了，不過要取得此優惠並非易事，要有一些「技巧」才可以獲取。

對於只是想追一、兩套劇集，而又不想畀月費的用家，大可以考慮獲取1個月免費試睇戶口。（電腦截圖）

想要獲取1個月免費Netflix會員戶口，首要要準備未曾登記過Netflix服務的email及信用卡，然後再些「技巧」就可以獲取得到。

iPhone、Android手機及電腦取得方法都有少許不同，即睇下圖文解說教學！👇👇👇👇

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