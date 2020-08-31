【Wi-Fi 6 平價路由器攻略】支援 Wi-Fi 6 的手機及設備在未來一年將會爆發性地增長，升級網絡環境至 Wi-Fi 6 規格似乎是大勢所趨；但相信不少用戶在升級時都是「價格先決」，那究竟在購買相對平價的 Wi-Fi 6 路由器時有甚麼要留意？

早前見 Wi-Fi 6 技術越發成熟，首先就為有志研究的讀者們預備了一篇技術剖析，未知自己是否需要升級 Wi-Fi 6 的可以先按此連結閱讀前文，如果純粹求懶人包心得換 Wi-Fi 6 Router，繼續往下看就可以了😉。

平價 Wi-Fi 6 路由器入門：注意 4 點防中伏

網絡設備與大多數碼產品一樣，一分錢一分貨，雖說不一定「平嘢冇好」，然而多多少少會有一些規格上的妥協，想要在盡量低的價錢買到適合自己家居使用的 Wi-Fi 6 路由器，最好還是留意以下 4 點：

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3 大＄1000 價位 Wi-Fi 6 路由器推介

留意以上幾個伏位之後，市場上可以選擇的中至入門階別 Wi-Fi 6 Router 大約有 10 數款選擇，我們就按需要與價位，精選了當中的 3 款供各位不想花更多時間格價、比較規格的各位：

同場加映：《Flight Simulator》玩家飛入「颶風蘿拉」追風

有了 Wi-Fi 6，當然要好好享受一下多元化的線上內容，由 Microsoft 開發的《Flight Simulator》最近hit 爆全球，其實時天氣數據甚至意外地掀起一股「追風」熱，近距離看到颱風美得可以做 wallpaper：

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