Wi-Fi 無線網絡技術發展已近 20 年時間，近年市場突然興起全新的「Wi-Fi 6」規格。除了旗艦手機、電腦新機標榜自己有 Wi-Fi 6 的支援之外，即將在 2020 年尾上市的遊戲主機 Sony PlayStation 5 據說也將會全面支援 Wi-Fi 6，讓不少人開始意識到現在或是升級 Wi-Fi 6 的時候。

3類人需要升級 Wi-Fi 6、你會否是其中之一？

面對著 Wi-Fi 6 的新浪潮，此刻正在「心大心細」在考慮是否要升級家中的網絡設備？綜合 Wi-Fi 6 的各樣特性，以下 3 種人其實就是比較有需要在近期購入新的 Wi-Fi 6 路由器做升級準備的：

升級 Wi-Fi 6 入門必知的 5 個關鍵字

以上 3 種人是最有急切需要升級至 Wi-Fi 6 網絡環境的，但如果近期有多餘錢，又想買新路由器的，當然也就以 Wi-Fi 6 制式為依歸啦！不過 Wi-Fi 6 設備數量越出越多，究竟要如何一眼分出一部路由器的位階、規格？其實不難，只要留意以下幾個關鍵字就可以了：

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有需要升級至 Wi-Fi 6 環境的用戶，對 Wi-Fi 6 技術有初步認識之後， 下一步就是決定購買哪一款型號的路由器了。對著幾十個型號突然有選擇困難？下一篇我們就會為大家按價位推介幾款路由器，想要升級 Wi-Fi 6 的讀者就要密切留意啦。

同場加映：Galaxy Note 20 Ultra實機開箱👇👇👇

上面提到近期有一堆旗艦手機都支持最新的 Wi-Fi 6 規格，Samsung 最新在香港推出的 Galaxy Note 20 系列就是其中之一，全線型號亦在 8 月 28 日開售，升級 Router 前想先買新機？可以參考一下早前的開箱速評：

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