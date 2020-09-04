【Windows 10電腦連Android/Samsung手機同步打電話】Microsoft微軟升級電腦跟Android手機的連線App「Your Phone」，用家完成設定後，可以直接在電腦端操作手機，發揮收發訊息、輸入文字、複製下載圖像影像檔案等功能，當然不少得在電腦上打電話同應Call，相信對於辦公室對電腦的打工仔非常方便！

Windows 10電腦連手機的應用程式「你的手機」（Your Phone）在坊間一直有誤傳只對應Android手機，甚至只支援Samsung手機。要先來一些小澄清。首先，其實一些Microsoft 精選的Samsung Galaxy S10、Note 10、Galaxy Fold等系列機種，只是不用安裝手機版Your Phone便能連接PC，也可以使用更多、更全面地跟手機同步的功能（例如在電腦開啟手機螢幕直接使用Android App和打手遊！）。用家只要透過指定手機內建之「連結至Windows」選項，就能跟電腦版Your Phone同步。

電腦Windows 10系統如為2018年10月更新或後續版本，則Your Phone App也早已在電腦上預先安裝。

不在Microsoft 精選支援清單上的其他Samsung手機、Android手機，還有iPhone（不過設定比較複雜，本文按下不表），只要安裝手機版Your Phone App都一樣連接到電腦。廢話少講，我們今次以不屬於精選的Samsung Galaxy A40s來示範回Your Phone點樣用、功能如何：

👇👇👇Windows 10電腦連接Android手機步驟教學👇👇👇

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Your Phone其中一樣方便功能，是能夠在App內瀏覽手機的相機膠卷，只再按住心水照片再把它「拉」出至電腦桌面，即能完成手機過電腦的下載！同步率1000%神乎奇技！即睇：

👇👇👇Windows 10電腦操作Android手機教學👇👇👇

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返工好多時都要對住部電腦做做做，聽不到手機響Miss了客戶奪命追魂Call就面懵了。Your Phone令手機來電跟電腦同步，不再怕Miss Call，透過電腦App可以無縫應機和撥打電話：

👇👇👇Windows 10電腦連Android手機打電話教學👇👇👇

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雖然大家一早可以使用電腦版Whastapp收發短訊，但Your Phone提供了SMS同步功能，算係多個選擇無壞。即看用電腦跟第三方手機互傳SMS及圖片經過：

👇👇👇Windows 10電腦連Android手機發SMS教學👇👇👇

資料來源：Microsoft、Google Play

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