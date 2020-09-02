【買 Notebook 注意事項】由於疫情令學習和上班的模式改變，手提電腦的需求急升，但行入腦埸又怕買錯機，望著一堆硬件的規格和代號又看不明白？那你就要在買手提電腦前了解，以下 7 大注意位，原來 CPU﹑SSD 也不是那麼複雜。

👇👇👇買 Notebook 前必要注意的 7 件事 腦埸買機點先可以再平啲？👇👇👇

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「邊部機先啱我？」

很多人在買 Notebook 前都會有這樣的疑問，甚至什麼都不了解就行入腦埸，這樣只會令你有更大機會買錯機。首先，買機前必須要了解自己的需要，文書／打機？預算多少？這些因素直接影響到如何選擇品牌和硬件，並不是越貴越「好」，也不是越便宜越「抵用」，買 Notebook 最重要是選擇適合自己的需要。

買機前可以向店員查詢，簡單試一下合不合心意，就算硬件達要求，實際使用的感覺也很重要（陳錦洪 攝）

有時同一硬件規格不同品牌也會差幾百至數千元，但也有人會選擇價格較高者，可能是因為對品牌的信心或外型的喜好。了解完以上 7 大注意位後，應該也能有基本的選購概念，同時筆者也建議買機前到腦埸先試一下，以及有心水後再上網查價格價，減低買回去後覺得不合適的機會。

同埸加映：腦埸7部平價Notebook推介 開學﹑WFH都啱用 最抵$2800有找？

【開學 Notebook】疫情關係，不論學生或打工仔都對電腦更加依賴，家中一部電腦都可能不夠，部分人會選擇用比較低廉的價錢，入手多一部 Notebook 應付 Zoom 上學﹑開會等需要。筆者直接走入腦埸，幫大家找找有什麼平價抵玩的 Notebook 之選。

👇👇👇7 部腦埸平價 Notebook 推介 開學／WFH 都啱用（價格只供參考，以店舖／品牌定價為準）👇👇👇

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