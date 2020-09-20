Apple Watch改錶面教學｜Buddywatch、Clockology免安裝扮Hermes

【Apple Watch免安裝、免費更換錶面】Apple Watch Series 6即將推出，配搭watchOS 7的Apple Watch其中一項特點就是可以更換第三方設計錶面（6月WWDC已說明），不過毋須升級Apple Watch 6，任何Apple Watch升級至watchOS 7都可透過以下兩個方法免費改錶面，免安裝最easy！

Buddywatch.app網站收集大量Apple Watch第三方設計錶面，簡單保驟直接安裝使用。

首先推介最新「Buddywatch.app」 ，以iPhone瀏覽網站可加入超過150款第三方設計表面，有知名品牌名錶錶面，亦有動漫主題Pokemon、Marvel、星戰錶面，毋須安裝直接用得，網站更會建議用家配搭錶帶顏色！

👇🏻👇🏻Buddywatch加入Apple Watch錶面教學【點圖放大看詳情】👇🏻👇🏻

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選擇哪一款錶面？以下提供全網站150款錶面，按圖片名稱揀出心水錶面。

👇🏻👇🏻Buddywatch.app 150 款錶面全圖鑑【點圖放大】👇🏻👇🏻

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另一方法，用 Apple Watch 免費App「Clockology」加入更多名錶錶面，只要按以下9個步驟去做，數十萬名錶盡掌握！

👇🏻👇🏻Clockology安裝及操作方法【點圖放大看詳情】👇🏻👇🏻

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支援Clockology的名表表面多不勝數，Daytona、Richard Mille、百達翡麗等，最後提供3個下載地點【點圖放大睇詳情】👇🏻👇🏻👇🏻

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Clockology仍要解決部分技術問題，包括暫時不容許改變設定以Clockology為預設錶面，同時 Apple Watch通知更新後自動退回預設錶面。

想知更多需要了解重點、下載連結及更多表面圖鑑即睇 👉🏻👉🏻Apple Watch自製錶面教學｜Clockology設計新錶 輸入第三方製作👈🏻👈🏻

👇🏻👇🏻 同場加映：Apple Watch Series 6 / Apple Watch SE / iPad第八代及新iPad Air初登場，連功能、售價及推出日期1分鐘睇晒！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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Apple Watch Series 6 / Apple Watch SE / iPad 8 / iPad Air 詳細功能，即睇

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