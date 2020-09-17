剛過去的蘋果（Apple）發布會雖然未有iPhone 12推出，但就有期待已久的iOS 14登場，相信不少用家都已在玩Widget，但別忘記iOS 14其中一大重點，是強化AirPods系列耳機，尤期是AirPods Pro在加入空間音訊及自動切換裝置等功能後，實用性大大提升，外國更有科技網站指iOS 14推出後會令AirPods Pro銷量增加。到底更新後實際效果如何？我們立即試試以及教大家如怎樣操作。

iOS 14為AirPods系列耳機帶來多項新功能，大幅強化使用體驗。

AirPods Pro空間音訊使用教學

AirPods Pro在更新iOS 14後的獨有功能「Spatial Audio 空間音訊」是今次最大亮點，如果大家想試試效果如何，只要跟著下圖步驟操作即可。👇👇👇

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除了「空間音訊」iOS 14為AirPods系列耳機還帶來了幾項更新，其中「Automatic Device Switching 自動切換裝置」及新的電量顯示界面就十分有用，以下再為大家講解一些新功能。

點圖看iOS 14 X AirPods 3個實用功能介紹👇👇👇

另外，隨著iOS 14推出蘋果也對AirPods系列進行Firmware更新，無論AirPods或AirPods Pro版本都同為3A283，至於如何更新及查看耳機Firmware請看下圖。👇👇👇

同場加映：AirPods Pro山寨充電盒拆解！教你分真假充電盒 買二手小心中伏

蘋果產品被翻版商抄襲屢見不鮮，而AirPods Pro可說是山寨熱門，始終耳機較易仿製。不過原裝產品結構精妙要仿也不易，很多山寨貨其實只要留心看便能從外表細節見到有古惑，不想被騙就要學識如何分辨AirPods Pro的充電盒和耳機真假。

點圖看分辨真假教學及詳細拆解AirPods Pro充電盒👇👇👇

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不是在官網購買或向人收二手AirPods Pro實在危機四伏，即點全文睇更多分真假貨招數：按此