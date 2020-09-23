iPadOS 14教學｜Apple Pencil隨手寫超實用　7大寫筆記必學操作

iPadOS 14 隨手寫Scribble教學！iPad 8剛推出，同時iPadOS 14亦都同時登場，今次iPadOS 14無論在介面上、功能上都比上代大幅提升，尤其是Apple Pencil的使用體驗方面新追加「隨手寫」（Scribble）功能。究竟新功能隨手寫有幾實用？用家如何快速上手？下文將會詳細解說。

iPadOS 14正式推出，多個新增功能中最為實用的相信是「隨手寫」（Scribble）功能，可以令用家使用Apple Pencil有更好的寫字體驗。在任可文字輸入空格上可以用筆寫字直接輸入，而且畫圖又可以自動修正線條，都幾方便。

iPadOS 14的隨手寫功能的確令Apple Pencil的實用性大增。（林勇攝）

不過「隨手寫」究竟如何操作？還有什麼隱藏功能設定？下圖文詳盡解說。👇👇👇👇

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同場加映：iPad 8開箱上手實試！Apple早前公布2款新iPad，包括平價iPad第8代以及全新設計的iPad Pro第4代。《香港01》科技玩物頻道已經入手iPad 8，立刻開箱試玩新機！

👇👇 究竟新iPad有什麼值得入手的新功能？下圖文為大家解說👇👇

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同場加映：iPadOS 14雖然有不少功能源於iOS 14，如Widgets、新Mimoji及離線翻譯等，但仍有不少獨有的新介面新功能，當中最實用的當然是對應Apple Pencil的「隨手寫」、以及全新的智能搜尋器等。

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