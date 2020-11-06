身為一個社交媒體重度使用者，每張能放上Instagram的相片當然全部都要經過修輯！不過為了調色，每次都要在不同App之間切換游走，實在費時又麻煩。其實iPhone原生相機內設有內建調色功能，手動調教各項數值後就能調出猶如專業修圖App的效果！學會以下這幾招調色技巧，以後手機都可以省下一堆修圖App的空間！

《香港01》科技玩物記者選取12張日常生活照和旅行照，調整每張相片的曝光、飽和度、對比等數值後，各張相片都會帶出不同質感。復古風、奶油風、冷色調最適合用在秋冬天，將濾鏡套在風景照上馬上就能改變相片氣氛。趁著現在開始轉秋，女生們一定要快學調色技巧！

👇👇 點圖看用iPhone原生相機調出12個秋冬Filter 👇👇

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以上各項調整參數可以按相片顏色和情況作出調整。記住如何調整照片數值後，從此不用再用其他App修輯這麼麻煩了！

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無論是上班族或是學生，也一定會用到PowerPoint。不過PowerPoint內建的背景樣本又悶又單調，今日就推薦6個可以免費下載PowerPoint範本的網站，內含各種Present用途的範本，且下載後即可使用。以下揀選數款吸睛的範本，常用PowerPoint的你一定要Bookmark！

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