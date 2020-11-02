自從AirPods推出後，不少用家都紛紛入手無線耳機。AirPods除了能用來通話和聽歌外，其實配合iPhone還有不同的有趣功能，其中透過AirPods錄音的功能就相當實用。用家只要用AirPods呼叫Siri後便會自動錄音，對想不動聲色地錄下談話內容的人非常有用。以下附上詳細教學，教你如何設定這項錄音功能！

只需要設定數個步驟就能開啟這項功能，過程中不需要下載額外的應用程式。不論你是學生想將上課內容錄下，還是打工仔想錄下會議對話內容，有了這個功能後，就能隨時透過AirPods錄音！

👇👇點圖看開啟AirPods錄音功能詳細教學👇👇

+ 2 + 2 + 2

除了用AirPods錄音，新推出的AirPods Pro亦新增不少官方沒有說明的隱藏功能，包括尋找遺失耳機和同時連接兩個耳機，更能與Apple Watch同步操作！以下13個AirPods Pro特別的使用技巧，附上設定教學。你又知多少個AirPods的小招式呢？

👇👇點圖看13招AirPods Pro隱藏秘技👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：實測Google Hum to Search哼歌10秒搵歌名

你有試過在腦中冒起一小段音樂旋律，懂得哼唱卻不知道是甚麼歌嗎？這個煩惱以後就很容易解決了，皆因Google在最新的版本中，加入了「Hum to Search」功能。記者分別使用Android電話實測6首歌，竟意外發現這位紅爆的歌手歌曲未能搜尋到！

👇👇一鍵教你用Google 「Hum to Search」👇👇

想知Google 「Hum to Search」的實測結果？請觀看完整文章：Hum to Search哼歌10秒搵到歌名 實測Google新功能發現一大漏洞