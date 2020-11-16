Apple 近年來最細小的 iPhone － iPhone 12 mini 在上周正式上市，由於炒風不成，可謂用家恩物，然而想不到才發售不到幾天，就見故障災情。難道首批新機用戶真的難逃「白老鼠」命運？

姆指感應不到、iPhone 12 mini 單手操作遇障礙

在 iPhone 12 mini 發售後不久，就有購買了用戶在網上反映，手上的 iPhone 12 mini 新機出現觸控屏幕故障，在單手操作時屏幕未能感應到大姆指的觸控，變相沒有辦法作出從底向上掃的解鎖動作，或是在鎖屏介面上開啟電筒等捷徑；但如果改以另一隻手指如食指觸控，問題又不存在了。

iPhone 12 mini 的最大賣點在於重拾單手操作的尺寸，但新的 Bug 卻讓這個賣點無法實現（圖 GSMArena）

目前 Apple 並未有就 iPhone 12 mini 的問題作出回應，從災情規模、故障方式考慮，今次 iPhone 12 mini 的故障原因，很有可能是出於軟件層面，在 Apple 放出更新以解決問題之前，受影響用戶暫有 3 個折衷辦法👇👇👇

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MacOS Big Sur 更新同告出事、舊型號 Macbook 暫勿升級？

除了 iPhone 12 mini 之外，在同期上線的 MacOS 最新版本也出現了不同的災情，在一些較常見的軟件兼容問題以外，更有部份較舊型號的 Macbook 出現了更新失敗、甚至有開機不能的「磚機」狀況。

不少 Macbook 用戶在升級至 Big Sur 後重啟時，發覺載入畫面停滯於此數個小時，最後無奈需要關機重啟，但之後就「神奇地」可以進入已更新 Big Sur 的 MacOS 介面（圖 MAcRumours）

據目前所知，2013～14 年間出產的 MacBook Pro 有可能會因今次的 Big Sur 更新而導致「變磚」，在更新後按任何按鍵都未能成功啟動系統。

與上述的 iPhone 12 mini 故障一樣，對 MacOS 的更新災情 Apple 暫時未有官方回應，但如果閣下的 Mac 真的因升級而故障，除了等待官方解決方法之外，你亦可以帶同 Macbook Pro 到 Apple Store 尋求協助、甚至要求免費維修，畢竟 MacOS 的更新錯誤並非用戶的責任。