AirPods 教學｜iOS 14更新已推出一段時間，不過可能有部分 iPhone 用家更新完也未了解新加入的功能，甚至因此以為使用中的 AirPods／AirPods Pro 出現問題。原因是，Apple 為 AirPods／AirPods Pro 加入「自動切換」的新功能，可以自動在用家各部 Apple 裝置上自動切換 AirPods／AirPods Pro 的連線。但為什麼這個本來非常實用的功能，卻有時會為用家帶來不便呢？

AirPods／AirPods Pro 用家最近有沒有發現，明明正在使用耳機，但 iPhone 上又出現 AirPods 已連線的提示，或聽到耳機傳來已連線的音效，但聽不到 iPhone 播放的聲音。

其實有機會因為 AirPods／AirPods Pro 經「自動切換」，由 iPhone 改為連線到 iPad﹑iMac﹑Macbook 等，而且只要打開其他的 Apple 設備，就會出現「自動切換」問題。這功能對部分用家可能沒太大作用，甚至造成困擾，以下將教你如何關閉相關功能。

👇👇點圖放大睇如何關閉自動切換功能👇👇

👇👇點圖放大睇13招AirPods Pro隱藏秘技👇👇

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👇👇點圖放大睇 AirPods 錄音功能詳細教學👇👇

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