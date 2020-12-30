Samsung Galaxy S21／S21+ 近日才曝光了相關的規格，120Hz螢幕，加上 6,400 萬像 OIS 遠攝鏡、1,200 萬像 F1.8 OIS 主鏡跟 1,200 萬像超廣角鏡設計，成為 2021 新手機的焦點。Twitter 上更有網友流出 Galaxy S21+ 的實機圖，正面看到螢幕的極窄邊框相當震撼，感覺比曲面螢幕的效果更佳。

Samsung Galaxy S21/S21+（Google圖片）

帶領曲面手機發展的 Samsung，沒想到會放棄曲面規格，改回平面螢幕，當日流出的傳聞還難以令人相信，但隨推出日接近，更多資料曝光，以及傳出實機照後，幾乎可以確定 Galaxy S21／S21+ 不再採用曲面。記者看到實機照後，第一時間被接近四邊同寬的極窄邊框螢幕吸引，視覺效果非常出色，沒想到機背也有多一處驚喜位。

👇👇點圖放大睇 Samsung Galaxy S21/S21+ 規格﹑數張網上流傳實機照👇👇

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資料來源：Twitter@MauriQHD

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不少人都會將手機資料上傳到iCloud雲端，希望好好保存，想不到iCloud竟暗藏危機！據台灣《蘋果日報》 報道，台灣型男廚師謝秉勳曾遠赴外國，於廚神Gordon Ramsay、米芝蓮二星餐廳工作實習，期間以手機速記食譜菜單，並將所有照片及影片用付費方式上傳iCloud。不料今年6月底，所有雲端資料無故消失，花了6 年時間的「心血」統統毀於一旦！他的控訴，最終竟然只換來Apple的冷漠回覆。

👇👇台廚師盡失米芝蓮食譜事件經過（按圖放大）👇👇

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