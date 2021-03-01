撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-01 14:13

WhatsApp新功能｜雖然經歷了一場私隱風波，但出於工作、家庭種種原因，WhatsApp依然是香港人傳訊的重要工具之一，事實上WhatsApp有些好用功能又真的難以割捨的。最近WhatsApp又推出更新，為廣大用戶加入一個好用的實用功能，可以減低傳送影片訊息時，可能做成的尷尬情況。

6步將WhatsApp 影片「滅聲」再傳、免背景聲打亂重點

有時想要在 WhatsApp 傳送得意、可愛影片予親友，但影片的背景聲太嘈雜、又或是有些聲音不想要被人聽到？WhatsApp 在近日的更新中就加入了影片靜音的功能，只需要在傳送前簡單做多一、兩步，即可以將影片的聲音刪去、傳送靜音影片，以免打擾到親友觀看影片的重點。

👇👇👇【點圖放大睇】WhatsApp 影片「滅聲」6 步詳細步驟👇👇👇

據 WhatsApp 官方指，影片靜音功能在 2 月 26 日起開始為 Android 用戶陸續提供，iPhone 用戶方面想用到此功能就尚要再等一等，不過下文介紹的其他好用新功能，則是 iPhone、Android 用戶都可以享受得到！

WhatsApp新推限時訊息 7日自動消失

除了影片滅聲，較早前 WhatsApp 亦已推出了不少用戶期待的限時訊息功能，用家在開啟新功能後，對話訊息7天後自動消失。

新功能已經可以在Apple iOS及Android平台使用，網頁版和桌面版都得。如果你發現自己的WhatsApp未有此項設定，可以先更新程式，以後和朋友傾秘密，就不用再麻煩將訊息一個個刪除了！

👇👇👇【點圖放大睇】6步開啟WhatsApp限時訊息功能👇👇👇

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