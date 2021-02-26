撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-02-26 13:43

美國太空總署（NASA）早前發射探測器毅力號（The Perseverance）上火星，並拍出多幅火星照片上載到網上，供網民與火星合照。一眾連登討論區的網民都發揮惡搞創意，改出多張搞笑圖，將名人P到上太空！

雖然暫時未上到火星，不過NASA就發布了一系列共8張的火星實景及毅力號照片。只要選擇你想要的背景，再上傳想合成的照片，網民就能自由改成任何圖片。

網民可自由在NASA官網合成火星照片。（NASA官網截圖）

👇👇NASA毅力號拍下火星及毅力號照片👇👇

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不少外國網友都將搞笑圖片加上標籤「#CountdownToMars」上載到社交媒體中，而香港連登討論區的網民都不輸蝕，將近期爆紅的林作、鄭若驊、汪明荃等人與火星照合成，P出抵死又好笑的惡搞圖。好似打工仔受訪者林生都被人P上去火星咁，睇嚟佢上到火星都要繼續返工啦！

👇👇連登網民惡搞35幅火星圖，睇鄭若驊同林作打到上太空！👇👇

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點此進入NASA火星圖官網

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