Threads有3項新功能　標記、標註、影音內容頁籤如何用一文看清

自 2023 年 7 月推出後，Threads（脆）在台灣迅速崛起，現已成為用戶成長最快的社群媒體。近期 Meta 又推出了 3 個新功能：「標記」畫重點、「標註」特定好友聯絡感情，「影音內容頁籤」更可一鍵回顧發過的影音與標記串文，相當實用。



I 人最愛！「標註」朋友輕鬆聯繫感情

需要更多時間充飽社交電量的 I 人們，就算不碰面，也能在 Threads 與朋友聯繫感情！在相簿中翻到爆笑合照、或看見超有共鳴的迷因時，腦內小劇場早已開演，但打字聊天又覺得好累？現在無須多言，用 Threads 發照片直接「標註」朋友！

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若是公開的個人檔案，所有人都能看到自己發的照片，被標註的對象也會收到通知。但若有習慣低調的 I 人將個人檔案設為不公開，那只有經批准的粉絲才能看到標註照片，且被標註的人也要是自己的粉絲才會收到通知。

這樣一來，就能在沒有陌生人打擾的舒適圈中，用一張照片輕鬆傳遞無聲勝有聲的 I 人默契，讓朋友秒 get 心聲。

Threads 新功能：「標記」一秒畫出串文重點、「標註」朋友零壓力交流。（Meta）

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在 Threads 上做筆記！「標記」串文畫重點

在神人雲集、資訊爆炸的 Threads 上，大家一定滑過各種不同知識類型的串文。偏好系統化學習的人可以善用「標記」功能，在看到的串文上畫重點、寫筆記，幫助自己吸收龐雜資訊。例如，在旅遊攻略串上用螢光筆標出夢幻口袋景點、在跨領域知識串中用簽字筆寫下自己的疑問，或在推坑比價表格內用箭頭指出最青睞的選項。在資訊滿天飛的社群上，靈活運用三種不同的標記模式，讓重點一目了然，輕鬆豐富腦中知識。

搭配「影音內容頁籤」快速回顧影音或標記過的串文

想要快速回顧與朋友的歡樂聚會合照、或翻找曾經標記過的精彩串文？不必在個人檔案辛苦下滑！只要點擊「影音內容」頁籤，就能一次瀏覽自己發過的影音與標記內容，快速重溫珍貴回憶與關鍵資訊。無論是標註朋友派、標記重點派或潛水按讚派，都能玩出自己的風格！

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